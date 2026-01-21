Ezért a magyar húsért rajonganak külföldön: Magyarország gasztrokincse lehetne, ha megtanulnánk megbecsülni – most egy hétig ezt ehetik a turisták Budapesten

A külföldiek többsége ma még kevéssé ismeri a mangalicát, pedig a magyar sertésből készülnek a világ legjobb sonkái – mondta a Világgazdaságnak Borsos Gergely, a Time Out Budapest general managere. A szakember szerint a legnagyobb gond nem az ismertség hiánya, hanem az, hogy itthon sem értékeljük eléggé saját alapanyagainkat.

A Time Out Market Budapest fő alapanyaga a jövő héttől a mangalica / Fotó: Pécsi György / Time Out Market Budapest

Borsos Gergely szerint a mangalica megítélése tipikusan magyar történet. A nemzetközi közönség számára az iberico név azonnal ismerősen cseng, a mangalicáról viszont sokan nem tudják, pontosan micsoda. A general manager ilyenkor mindig azt mondja:

írni,

mesélni,

mutatni

kell a mangalicát. Amint elmagyarázzák, hogy ugyanarról a minőségi világról beszélnek, rögtön megvan a közös hang – fogalmazott.

Úgy látja, a világ legjobb sonkái valójában magyar alapokon nyugszanak, csak gyakran külföldi kerülővel térnek vissza hozzánk.

A legjobb libamáj is Magyarországról indul, mégis Párizsból kell visszautaznia, hogy itthon újra felfedezzük. Klasszikus magyar csavar: nem becsüljük meg, ami a miénk, aztán drágán visszavesszük

– mondta.

A Time Out Budapest vezetője szerint éppen ezért fontos, hogy különböző konyhákon keresztül mutassák be a hazai alapanyagokat. A cél, hogy a külföldiek ne csak megkóstolják, hanem meg is jegyezzék: a mangalica egy szőrös, első ránézésre „csúnya” állat, de éppen ettől különleges.

Ronda és finom. Kicsit olyan, mint egy félvad disznó, de ha jó takarmányt kap – makkot, természetes eleséget –, akkor egészen kivételes íze lesz.

A mangalica húsa alapjaiban más, mint a hagyományos sertésé. Míg a tömegtermelésből származó disznó zárt tartásban nő fel, addig a mangalica szabadon mozog, hajtható állat volt a vándorló életmódot folytató közösségek mellett.

A mozgás, a természetes táplálék teljesen más szerkezetűvé teszi a húsát. Másként márványozódik, kicsit úgy, mint a wagyu marhánál, és amikor az ember megkóstolja, az íz is összehasonlíthatatlan.

Borsos Gergely szerint a legfontosabb feladat most az, hogy beszéljenek a mangalicáról, és tudatosítsák:

nem egzotikus furcsaság, hanem olyan nemzeti érték, amelyre gasztronómiai identitást lehet építeni.

Ha ez sikerül, a magyar sonka és a mangalica húsa nem külföldi közvetítéssel, hanem saját jogán kerülhet vissza a nemzetközi élvonalba.