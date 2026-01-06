Deviza
Harcol a hóval a MÁV: a váltófűtők rendben, de ma két térségben kihívásos lesz buszozni

Könnyű a MÁV-ot hibáztatni a hó okozta késések miatt, de tudni kell: a váltókat például minden elhaladó vonat után meg kell tisztítani a hótól. A Világgazdaság megkérdezte a MÁV-ot, hogyan készült a hóhelyzetre, és mire számítsanak ma az utasok.
B. H. L.
2026.01.06, 12:24

A téli évszakban is kiemelt figyelmet fordít a MÁV-csoport az esetleges forgalmi zavarok elhárítására, a menetrend szerinti közlekedés mielőbbi helyreállítására, és az időben, megfelelő információtartalommal történő utastájékoztatásra. A vasúttársaság célja a fennakadások elkerülése, így már az ősszel megkezdődtek az előkészületek – válaszolt a Világgazdaságnak a MÁV kommunikációs osztálya, néhány konkrét részletre is kitérve.

MÁV
A MÁV munkatársainak folyamatosan kell tisztíaniuk a pályákat/Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A riasztás megvolt, csatarendbe állnak a MÁV-osok

Például, mint megtudtuk, a MÁV szakemberei az erre hétre előre jelzett havazás miatt a buszok esetében és vasúton is megerősített ügyelettel, készenlétbe helyezett erősítő járművekkel, a helyzet folyamatos monitorozásával készülnek. Ennek ellenére

  • váltóállítási problémák,
  • műszaki hibák,
  • felsővezeték-szakadások,
  • zárlatok

 előfordulhatnak, amelyek miatt a menetrendinél hosszabb lehet egyes személyszállító vonatok menetideje.

Nem kegyelmez a vonatok menetszele sem

A havazáskor egyes állomásokon problémát okozhat, hogy a  szél, valamint az elhaladó vonat menetszele a havat ismét behordja a váltókba, ezért azokat minden vonat elhaladása után újra ki kell tisztítani. Emiatt a hóborította területeken a váltókat folyamatosan tisztítja a MÁV több mint ezer készenléti szolgálatban lévő munkatársa. 

A váltófűtő berendezések működését már tesztelték, azok megfelelően üzemelnek.

 A műszaki hibákat és üzemzavarokat elhárító készenlétek is rendelkezésre állnak.

A MÁV-csoport az Országos Haváriaközpont koordinációjában igyekszik gondoskodni arról, hogy a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban az utasok segítségére siethessen, ha arra lenne szükség.

Ma két térségben is kihívásos lesz buszozni

A télies útviszonyok miatt egyes dunántúli vármegyékben és a Dél-Alföldön a havazás miatt romló közlekedési viszonyok miatt a buszjáratok megnövekedett menetidővel közlekednek. Az utasoknak ezért azt javasolja a MÁV, hogy utazás előtt tájékozódjanak

  • a csoport honlapján,
  • a MÁV applikáció Mávinform felületén,
  • illetve a Mávinform facebook oldalán.
    Ezeken már ma is tucatnyi új, a forgalmat érintő tájékoztatás jelent meg.

