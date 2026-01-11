Deviza
Előre szólt a MÁV: senki ne szálljon vonatra hétfőn rutinból, megkezdődik az átépítés a legnagyobb pályaudvaron – a fél országot érinti

A Budapest-Belgrád vasútvonal átadása miatt váltak szükségessé a munkálatok. A MÁV most pontosan elmagyarázta, hogyan változik a menetrend hétfőtől.
Hecker Flórián
2026.01.11, 07:12
Frissítve: 2026.01.11, 07:32

Indul a peronépítés Keleti pályaudvaron, módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje – közölte a Mávinform.

MÁV, tél, vonat, mozdony, Kelenföld
MÁV: senki ne szálljon vonatra hétfőn rutinból, a fél országot érinti az átépítés / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mind kiderült, már

hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron,

ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje. A munkálatokra azért van szükség, mert a tájékoztatás szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magasperonná alakítják át, mivel 

  • Délegyháza,
  • Kelebia
  • és Belgrád felől

a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények.

Az átalakítással a Keleti pályaudvar alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest-Belgrád-vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsony padlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően – a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő – úgynevezett kimozdulólépcső nélkül gyártott

Soko (Sólyom) motorvonatokat is,

amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.

Magyarországon a vasúti pálya- és állomásfejlesztések, felújítások során mindenütt magasperonok épültek, ezek (az Európában általánosan alkalmazott szabványok szerint) sínkorona (sínszál felső, azaz futófelülete) fölötti 55 centiméteres magasságúak. A Keleti pályaudvaron is ilyen készül.

MÁV: így érinti a közlekedést a Keleti pályaudvar építkezése

A legfontosabb változás, hogy több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át. Az időpont végeredményben szerencsés, hiszen a Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését, hiszen ebben az időszakban

a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra.

Ezzel együtt is január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld közötti szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest-Belgrád-vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.

  1. A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul.
  2. A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.

A menetrendi változásokról részletesen lehet tájékozódni a MÁV+ applikációban és a MAVPlusz.hu weboldalon. Arról hogy pontosan hogyan nyúlnak hozzá a keleti peronjaihoz, az alábbi cikkben írtunk részletesen.

