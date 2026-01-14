Akkora fordulat van érkezőben a magyar építőiparban, mint a napokban az időjárásban

2025 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az adatokra az MBH Elemzési Centrum szakértője, Horti Flóra szenior ágazati elemző reagált: a mínuszok épp oly könnyen fordulhatnak át pluszokba az idén, mint az időjárásban a napokban.

Az MBH Elemzési Centrum közzétette az építőipari KSH-adatokra vonatkozó reakcióját / Fotó: KKM/Urbaniczki Zoltán

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 7,7 százalékkal bővült, az egyéb építményeké 20 százalékkal visszaesett (ennek oka egyrészt a magas bázis, illetve egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30,0 százalékos visszaesése volt) – közölte a szakértő.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2, az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent.

Horti Flóra kiemelte: legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Ugyanakkor havi alapon a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3 százalékkal elmaradt a 2025. októberitől.

A rendelési mutatók vegyesen alakultak az MBH szerint

Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 47,6 százalékkal meghaladta a 2024. november végit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3 százalékkal kisebb (magánszektor beruházási aktivitásának csökkenését jelzi), míg az egyéb építményekre vonatkozóké 82 százalékkal nagyobb volt (ami főként állami infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódik) – közölte a szakértő, majd hozzátette: a 2022 második felétől tartó állami kiadáscsökkentés miatt kialakult alacsony bázis mellett a választások előtti, hagyományosan élénkülő átadási hullám már érezteti hatását.

A megkötött új szerződések volumene 5,4 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7 százalékkal csökkent.

2025 első 11 hónapjában az építőipari termelés 1,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az új lakásépítések azonban csak a következő negyedévekben reagálhatnak az ösztönző intézkedésekre, miközben a vállalati szektor beruházási kereslete továbbra is rendkívül alacsony.

Fényes kilátások a lesújtó számok után

Horti Flóra elemzéséből kiderült, hogy 2026-ban egy lassú élénkülésre számítunk, de a választások, illetve a költségvetés helyzete tartogathat még bizonytalanságokat az évre. A kilátásokat támogatja, hogy az állami megrendelések várhatóan emelkednek a következő időszakban, emellett az építőipart mind a felújítási piacon keresztül, mind az új építésű lakás fejlesztéseken keresztül tudja támogatni az Otthon Start program és az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv építőipart és lakáspiacot érintő további intézkedései (Lakhatási Tőkeprogram), MFB Társasház Plusz Hitelprogram.

Azonban a kilátások szempontjából az uniós források akadozása és a gazdasági szereplők borús jövőképe miatti kapacitásbővítések visszafogása még mindig lassító tényező.

A gazdasági környezet nehézségei miatt a nagyvállalatok is visszafogottan ruháznak be, de az állami megrendelések emelkedése végre elindulhat, lehet számítani beruházásokra oktatási intézmények fejlesztésében, a vasúti és közúti közlekedésben és több más területen is a következő tíz év fejlesztési tervét összefoglaló kormányhatározat alapján.