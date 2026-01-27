Fontos információkat közölt magyarországi terjeszkedési terveiről a McDonald’s

Hetek óta tartja magát a híresztelés, hogy McDonald’s étterem nyílik Csornán – írta meg az Origo. A felvetést alátámasztja, hogy három olyan nagy méretű üzlethelyiség is üres a belvárosban, amelyek esetleg alkalmasak lehetnének erre a célra.

A McDonald’s számos helyen nyit új éttermet / Fotó: DPA / AFP

McDonald’s étterem nyílhat Csornán?

A három üresen álló üzlethelyiség a régi Plus üzlet, a volt Euronics áruház és a városháza alsó szintjén az egykori bútorbolt.

A Kisalföld megkereste az étteremlánc hazai üzemeltetéséért felelős társaságot, a Progress Étteremhálózat Kft.-t, hogy valóban tervezik-e a nyitást.

A megkeresésre a következő választ kapták: „A McDonald’s éttermek létesítésével kapcsolatban hálózatfejlesztésünk célja, hogy a vendégeink számára legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemeltessünk éttermeket. Minden éttermünk megnyitását hosszas, akár évekig tartó előkészítő munka előzi meg, melynek során számos üzleti szempontot megfontolunk. További konkrét tervekről jelenleg nincs megosztható információnk.”

A híreszteléseknek némiképp alapot ad, hogy az étteremlánc folyamatosan bővíti magyarországi hálózatát, és egyre több vidéki helyszínen nyit gyorséttermet. Erről itt olvashat bővebben.