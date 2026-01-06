Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik

A Mercedes-Benz a második negyedévtől kezdődően Németországból Magyarországra helyezi át A-osztályú modelljeinek gyártását – szúrta ki az Investing.com az autógyártó vállalat szóvivőjének közleményét.

A Mercedes-Benz Kecskemétre hozná népszerű modelljének gyártását / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szóvivő szerint ez a döntés kapacitást teremt a rastatti telephelyen a jövőben gyártani tervezett modellek számára. A vállalat németországi és magyarországi létesítményei egy rugalmas termelési hálózat részeként működnek, amely lehetővé teszi számukra, hogy a gyártást az üzem kapacitása alapján változtassák – tette hozzá. Hangsúlyozta:

a gyártási költségek Magyarországon általában alacsonyabbak Németországhoz képest.

A döntéssel kapcsolatban kerestük a Mercedes-Benz-t, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A kecskeméti Mercedes-gyár most állt át egy műszakra

Decemberben derült ki, hogy átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a gyár 2026 első negyedében. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára. Az átmeneti változtatás az autógyártó szerint az elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt vált szükségessé.

„A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt

az MMA

és MB.EA

platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. Az idén januárban megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át. A műszakváltozásnak nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára” – állt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a KecsUP Híreknek küldött válaszában.

Vezetőcserék sorával fordítana szerencséjén a legendás német autógyártó

Távozik a Mercedes-Benz elektromos hajtásláncokért felelős vezetője, Torsten Eder a vállalattól, a pozíciót így már csak május 1-jéig tölti be – közölte még decemberben a német autógyártó. Eder 2023 közepe óta irányította a Mercedes elektromos hajtásrendszereinek fejlesztését, így távozása az elektromobilitási irányvonal szempontjából is kiemelt jelentőségű.