Megszólalt a Mercedes, mi vár Kecskemétre: mentesíteni kell a németeket, különben nem tudnak új modelleket gyártani – ezek az autók készülnek 2026-tól Magyarországon
A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években nem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában. A Világgazdaság megkeresésére a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára.
A vállalat válasza szerint a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években. A háttérben a németországi gyárak átalakítása, az elektromos átállás felgyorsítása és a kapacitások felszabadítása áll.
Elektromos és új platformos modellek érkeznek
A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten megkezdődik
- az MMA
- és az MB.EA
platformokra épülő új modellek gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyár egyszerre válik a hagyományos kompakt szegmens és az új generációs elektromos modellek egyik központjává.
A folyamat már elindult: 2025 decemberében megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten. Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ technológiájú C-osztály gyártásának elindítása, amely már az elektromos prémiumkategória irányába tolja el a gyár termékportfólióját.
A vállalat válasza alapján ez nem átmeneti megoldás, hanem tudatos, több évre előre tervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé teszi.
Visszatér az A-osztály – stratégiai okból
A Mercedes ugyanakkor nemcsak új modelleket hoz Magyarországra, hanem egy korábban már itt gyártott típust is visszatelepít. A vállalat közlése szerint 2026 második negyedévétől ismét Kecskeméten készül majd az A-osztály.
Ennek oka kifejezetten gyártásszervezési jellegű: az A-osztály visszahozatalával az autógyártó célja az, hogy „megteremtse a szükséges feltételeket a tervezett modellek indításához a rastatti gyárban”. Magyarán a kecskeméti üzem átvállalja a volumenigényes kompakt modell gyártását, miközben Németországban felszabadulnak a kapacitások az új platformokra és technológiákra épülő modellek számára.
Ez a lépés jól illeszkedik abba a trendbe, amelyben a Mercedes a magasabb hozzáadott értékű, innovációintenzív gyártási fázisokat Németországban tartja, míg a stabilabb volumenmodelleket egyre inkább a közép-európai gyárakra bízza.
Kecskemét kulcsszerepe erősödik a Mercedes európai hálózatában
A mostani vállalati válasz egyértelművé teszi: Kecskemét nem vesztese, hanem nyertese a Mercedes európai átalakításának. A gyár egyszerre kap új elektromos modelleket, új platformokat és visszatérő klasszikus típust, miközben kulcsszerepet játszik a németországi üzemek tehermentesítésében. Ez a szerepvállalás a magyar autóipar egészére is hatással van:
a kecskeméti gyár hosszabb távon is stabil megrendelésállománnyal, technológiai megújulással és többféle hajtásláncra épülő termelési struktúrával működhet tovább.
A Mercedes válasza szerint a 2026-os modellváltások nem lezárják, hanem új szintre emelik a magyarországi termelést. A következő évek így nemcsak új típusokat, hanem új stratégiai pozíciót is hozhatnak Kecskemét számára a Mercedes-Benz globális térképén.
Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt, és ideköltöztetik
Az ikonikus német autógyártó Magyarországra helyezi át ismert modelljének gyártását. A Mercedes többek között azért teszi meg ezt a lépést, mert a költségek hazánkban alacsonyabbak Németországhoz képest.
Nem csak az Európa-bajnok adórendszer az oka a magyar sikernek
A fejleményekre a magyar kormány is stratégiai jelentőségűként tekint. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az elmúlt napokban többször is hangsúlyozta: a kecskeméti Mercedes-gyár bővülése és modellallokációja azt mutatja, hogy Magyarország továbbra is versenyképes gyártási környezetet kínál a globális autóipari szereplőknek. A tárcavezető szerint a német autógyártók számára ma már kulcskérdés a rugalmas, költséghatékony és technológiailag felkészült termelési háttér, amelyet Kecskemét képes biztosítani. Szijjártó Péter arra is rámutatott, hogy az új modellek Magyarországra hozatala nemcsak
- munkahelyvédelmi,
- hanem iparpolitikai
kérdés is: a németországi üzemek tehermentesítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Mercedes fel tudja gyorsítani az elektromos átállást és az új platformokra való átállást. A miniszter értékelése szerint a kecskeméti gyár szerepének erősödése azt jelzi, hogy a vállalat hosszú távon számol Magyarországgal az európai autóipar átalakulásában.
A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak, és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.
- Politikai stabilitás,
- Európa-bajnok adórendszer,
- kimagasló szakképzés
- és profi munkaerő,
ez a nemzeti kormány receptje – írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.