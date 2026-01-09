Megszólalt a Mercedes, mi vár Kecskemétre: mentesíteni kell a németeket, különben nem tudnak új modelleket gyártani – ezek az autók készülnek 2026-tól Magyarországon

A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években nem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában. A Világgazdaság megkeresésére a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára.

Zajlik a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban / Fotó: AFP

A vállalat válasza szerint a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években. A háttérben a németországi gyárak átalakítása, az elektromos átállás felgyorsítása és a kapacitások felszabadítása áll.

Elektromos és új platformos modellek érkeznek

A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten megkezdődik

az MMA

és az MB.EA

platformokra épülő új modellek gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyár egyszerre válik a hagyományos kompakt szegmens és az új generációs elektromos modellek egyik központjává.

A folyamat már elindult: 2025 decemberében megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten. Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ technológiájú C-osztály gyártásának elindítása, amely már az elektromos prémiumkategória irányába tolja el a gyár termékportfólióját.

A vállalat válasza alapján ez nem átmeneti megoldás, hanem tudatos, több évre előre tervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé teszi.

Visszatér az A-osztály – stratégiai okból

A Mercedes ugyanakkor nemcsak új modelleket hoz Magyarországra, hanem egy korábban már itt gyártott típust is visszatelepít. A vállalat közlése szerint 2026 második negyedévétől ismét Kecskeméten készül majd az A-osztály.

Ennek oka kifejezetten gyártásszervezési jellegű: az A-osztály visszahozatalával az autógyártó célja az, hogy „megteremtse a szükséges feltételeket a tervezett modellek indításához a rastatti gyárban”. Magyarán a kecskeméti üzem átvállalja a volumenigényes kompakt modell gyártását, miközben Németországban felszabadulnak a kapacitások az új platformokra és technológiákra épülő modellek számára.