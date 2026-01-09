Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Rendkívüli

Meloni ledobta az atombombát: elfogadta az EU a gazdákat sújtó Mercosur egyezményt

autóipar
Mercedes-Benz GLB
Kecskemét

Itt a váratlan bejelentés: a Mercedes máris elindítja Kecskeméten az új modell gyártását, ez a pontos dátum – videón az új autó

A vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, ami egy igazi családi autó.
Zováthi Domokos
2026.01.09., 11:44

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elárulta, hogy az új GLB modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, melyet a helyszínen néz meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője valamint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is.

Factory worker inspects cars on the assembly line at Daimler's Mercedes factory in Kecskemét
A kecskeméti Mercedes-gyár / Fotó: Reuters

Kulcsszerepet szán a Mercedes a kecskeméti gyárnak

A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években sem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában – írta január elején a Világgazdaság megkeresésére az autógyártó. Kérdésünkre akkor a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára. A vállalat szerint

a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években.

A háttérben a németországi gyárak átalakítása, az elektromos átállás felgyorsítása és a kapacitások felszabadítása áll.

Elektromos és új platformos modellek érkeznek

A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten megkezdődik

  • az MMA
  • és az MB.EA

platformokra épülő új modellek gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyár egyszerre válik a hagyományos kompakt szegmens és az új generációs elektromos modellek egyik központjává.

A folyamat már elindult: 2025 decemberében megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten. Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ technológiájú C-osztály gyártásának elindítása, amely már az elektromos prémiumkategória irányába tolja el a gyár termékportfólióját.

A vállalat válasza alapján ez nem átmeneti megoldás, hanem tudatos, több évre előre tervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé teszi.

Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik

Az ikonikus német autógyártó Magyarországra helyezi át ismert modelljének gyártását. A Mercedes többek között azért teszi meg ezt a lépést, mert a költségek hazánkban alacsonyabbak Németországhoz képest.

Ezt kell tudni a Mercedes GLB-modelljéről

A Mercedes-Benz GLB egy sokoldalú, kompakt SUV, amely ötvözi a prémium dizájnt, a tágas belső teret (akár 7 üléssel) és a fejlett technológiát, elérhető hagyományos belső égésű motorokkal és friss, tisztán elektromos változattal is. A GLB egy igazi családi autó, amely ötvözi az SUV-ok vonzerejét a Mercedes-Benz luxusával és technológiájával, rendkívül sokoldalú és praktikus választás a kompaktabb méretben is tágas autóra vágyóknak. 

Főbb Jellemzők:

  • Kompakt SUV terepjáró karakterrel: Robusztus, mégis elegáns megjelenés, sportos arányokkal.
  • Helykínálat: Nagylelkűen tágas belső, lehetőség 7 üléses kivitelre, USB-csatlakozókkal és pohártartókkal a hátsó sorban.
  • Technológia: Modern, csúcstechnológiás, a legújabb MBUX infotainment rendszerrel és vezetéstámogató funkciókkal (bár a részletek a friss modellben pontosabbak).
  • Motorok: Elérhető benzines, dízel, valamint plug-in hibrid változatokban (a korábbi generációkban), és 2025-től már tisztán elektromos (EQB-vel azonos) hajtáslánccal is kapható.
  • Praktikum: A csomagtartó mérete jelentős (alapból 560 liter), bővíthető, rugalmasan alakítható családi használatra.

Mercedes-Benz GLB

Itt a váratlan bejelentés: a Mercedes máris elindítja Kecskeméten az új modell gyártását, ez a pontos dátum – videón az új autó

A GLB egy igazi családi autó.
