Itt a váratlan bejelentés: a Mercedes máris elindítja Kecskeméten az új modell gyártását, ez a pontos dátum – videón az új autó

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elárulta, hogy az új GLB modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, melyet a helyszínen néz meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője valamint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is.

A kecskeméti Mercedes-gyár / Fotó: Reuters

Kulcsszerepet szán a Mercedes a kecskeméti gyárnak

A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években sem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában – írta január elején a Világgazdaság megkeresésére az autógyártó. Kérdésünkre akkor a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára. A vállalat szerint

a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években.

A háttérben a németországi gyárak átalakítása, az elektromos átállás felgyorsítása és a kapacitások felszabadítása áll.

Elektromos és új platformos modellek érkeznek

A Mercedes megerősítette: 2026-ban Kecskeméten megkezdődik

az MMA

és az MB.EA

platformokra épülő új modellek gyártása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyár egyszerre válik a hagyományos kompakt szegmens és az új generációs elektromos modellek egyik központjává.

A folyamat már elindult: 2025 decemberében megkezdődött az új, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos felfuttatása Kecskeméten. Ezt 2026 második negyedévében követi az EQ technológiájú C-osztály gyártásának elindítása, amely már az elektromos prémiumkategória irányába tolja el a gyár termékportfólióját.

A vállalat válasza alapján ez nem átmeneti megoldás, hanem tudatos, több évre előre tervezett modellallokáció, amely Kecskemétet az elektromos átállás egyik stabil európai pillérévé teszi.

Ezt kell tudni a Mercedes GLB-modelljéről

A Mercedes-Benz GLB egy sokoldalú, kompakt SUV, amely ötvözi a prémium dizájnt, a tágas belső teret (akár 7 üléssel) és a fejlett technológiát, elérhető hagyományos belső égésű motorokkal és friss, tisztán elektromos változattal is. A GLB egy igazi családi autó, amely ötvözi az SUV-ok vonzerejét a Mercedes-Benz luxusával és technológiájával, rendkívül sokoldalú és praktikus választás a kompaktabb méretben is tágas autóra vágyóknak.