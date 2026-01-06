Újabb részletek a Mercedes szenzációs bejelentése kapcsán: megszólalt Szijjártó Péter – nem csak az Európa-bajnok adórendszer az oka a magyar sikernek

A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Magyarország egy olyan korszakban ér el gazdasági bravúrokat, amikor egész Európa szenved a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől. A tényekkel nehéz vitatkozni, így a balliberális média hiába próbálja folyamatosan álhírekkel aláásni a magyar gazdaság jó hírét, a befektetők pontosan látják a valós helyzetet – fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

Politikai stabilitás,

Európa-bajnok adórendszer,

kimagasló szakképzés

és profi munkaerő,

ez a nemzeti kormány receptje – írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, hogy az eredmények pedig magukért beszélnek: az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk.

Szijjártó Péter szerint ha most Kecskemétre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára jött létre Magyarországon az elmúlt alig több mint tíz évben, aminél világszinten is egyedül csak Kínában épült ki nagyobb kapacitás.

A Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani

Ma már több mint ötezren dolgoznak közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is a legjobb gyárnak választották meg világszinten a Mercedes csoporton belül. 2024 októberében gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról és mostanra az a helyzet állt elő, hogy Kecskeméten gyártják a csúcstechnológiás belső égésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket, miközben a Mercedes éppen létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját is hazánkban – ismertette az eddigi eredményeket.

Ma pedig itt egy újabb jó hír: a Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is

– írta Szijjártó Péter. Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani, köztük az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB-t, az új C-osztályt és immáron az A-osztály is ismét nálunk gurul le a gyártósorról. Ennyit számít a józan észre alapozott gazdaságpolitika, a stabil kormányzás, és hogy nem vagyunk hajlandóak lemondani az olcsó orosz energiahordozókról.

Amíg Európa lemarad, addig nálunk a legnagyobb világcégek újabb és újabb fejlesztései jelennek meg Amerikából, Ázsiából, vagy éppen most Németországból

– zárta bejegyzését a tárcavezető.