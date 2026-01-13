Nyilvánosságra hozta a Mercedes a döntést: ő lesz a kecskeméti gyár új vezetője – ezért kell távoznia az eddigi igazgatónak

Új vezetők kinevezéséről döntött múlt év végén a Mercedes-Benz Group AG igazgatósága. A kulcspozíciókban történő személyi változások közé tartozik Jens Bühler, a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár vezetőjének kinevezése a Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC) vezérigazgatójává, 2026. május 1-jei hatállyal. A mercedes közleménye szerint a szakember sokéves tapasztalatával és kiemelkedő vezetői kompetenciáival jelentősen hozzájárult a Mercedes-Benz magyarországi gyárának sikereihez.

Mercedes - új vezető kerül kecskeméti gyár élére / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hiros.hu szerint tódja, Christian Dickert, aki jelenleg a vállalatcsoport „Gyártási rendszer és hálózatirányítás” területének vezetője, 2026 májusában veszi át a kecskeméti telephely vezetését. Ő is széles körű tapasztalattal rendelkezik a különböző járműtípusok sorozatgyártásában, valamint bizonyította vezetői hozzáértését a termelékenység-növelés, a működési kiválóság és a fenntarthatóság terén.

Új modellt gyártanak Kecskeméten

A vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, ami egy igazi családi autó. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár elárulta, hogy az új GLB modellnek mikor indul a gyártása. Az első autó 2026. január 19-én gördül le a gyártószalagról, melyet a helyszínen néz meg Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője, valamint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is.



A kecskeméti Mercedes-gyár szerepe a következő években sem csökken, hanem érdemben felértékelődik a vállalat globális termelési stratégiájában

– írta január elején a Világgazdaság megkeresésére az autógyártó. Kérdésünkre akkor a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary megerősítette: 2026-tól több új modell gyártása indul el Kecskeméten, miközben a gyár egyre fontosabb tehermentesítő szerepet kap a németországi üzemek számára. A vállalat szerint a kecskeméti telephely a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része, és ennek megfelelően több, stratégiai jelentőségű modell gyártását koncentrálják ide a következő években.