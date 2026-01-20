Deviza
EUR/HUF384,91 -0,19% USD/HUF327,87 -1,02% GBP/HUF441,7 -0,62% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF91,1 -0,19% RON/HUF75,59 -0,18% CZK/HUF15,82 -0,29% EUR/HUF384,91 -0,19% USD/HUF327,87 -1,02% GBP/HUF441,7 -0,62% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF91,1 -0,19% RON/HUF75,59 -0,18% CZK/HUF15,82 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 282,66 -0,71% MTELEKOM1 928 +0,94% MOL3 592 +1,3% OTP37 870 -1,2% RICHTER10 250 -2,38% OPUS550 -0,36% ANY7 820 -1,76% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 279,7 -0,69% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,08 -1,12% BUX121 282,66 -0,71% MTELEKOM1 928 +0,94% MOL3 592 +1,3% OTP37 870 -1,2% RICHTER10 250 -2,38% OPUS550 -0,36% ANY7 820 -1,76% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 279,7 -0,69% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,08 -1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
üzletlánc
húsáru
Mercosur

Mercosur: elmondta az OKSZ, mi történhet a kereskedők húsárukat érintő beszerzési politikájában

Gazdatüntetések és óriási indulatok kísérik a Mercosur-megállapodást elsődlegesen annak az EU agráriumára a jövőben gyakorolt, drámai hatásoktól való félelmek miatt. A magyarországi élelmiszerüzletek kínálatára is hatással lehet a jövőben a Mercosur-megállapodás, de nem mindegy, milyen feltételek mentén.
VG
2026.01.20, 17:50

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, óriási indulatok forrnak a Mercosur-megállapodás miatt az európai agráriumban. A megállapodásra egy olyan időszakban kerül sor, amikor az európai és magyar gazdákat már amúgy is nyomasztja egy, gazdasági és politikai értelemben jelentős fejlmény: Ukrajna EU-s felvételének lehetősége, ami az ország gabonatermesztésben betöltött súlya miatt szintén a piacvesztés rémét vetíti előre. Ugyanakkor eleveníti fel cikkében az Origo ezzel párhuzamosan Ausztriában „csendes forradalmat indítottak az osztrák üzletláncok”, és kinyilvánították, hogy nem kérnek Ursula von der Leyen Mercosur húsából. A Spar volt az első a sorban, nyilvános kiállása az osztrák hús mellett dominóhatást indított el: az Adeg, a Billa, a Lidl, a Penny és a Hofer (nálunk: Aldi) egyaránt nemet mond a dél-amerikai importra. A lap a magyarországi Országos Kereskedelmi Szövetséget (OKSZ) kérdezte arról, mi a magyarországi üzletláncok álláspontja, terveznek-e hasonlót lépni.

French farmers protest in Strasbourg against Mercosur trade deal
Tüntetések zajlnak a Mercosur-megállapodás miatt Brüsszelben és Strasbourgban
Fotó: Yves Herman

Növekszik a húskvóta a Mercosur-megállapodás miatt, megszólalt az OKSZ

Az Origo szerint ez azért is érdekes kérdés az imént felidézett osztrák fejlemény mellett, mert a magyar kiskereskedők rendszeresen adnak tájékoztatást a magyar termelőkkel, magyar beszállítókkal való együttműködésükről, jelezve, hogy előnyben részesítik magyarországi agárpiaci és élelmiszeripari szereplőket. A lap arról ír, hogy az általuk a kérdéssel megkeresett magyar élelmiszerkereskedők az OKSZ-hez irányították az érdeklődést, ahonnan Kozák Tamás azt a választ adta, hogy „az élelmiszerkiskereskedelmi üzletláncok az átlagos fogyasztói igényeket kielégítő hús, hústermékek forgalmazását döntő mértékben jelenleg is hazai beszerzésből biztosítják, megfelelő minőség és versenyképes ár esetén ezen a beszerzéspolitikán a vállalatok többsége várhatóan nem változtat.”

A lap kitér arra is, hogyan alakulhat a jövőben a két tömörülés között a Dél-Amerikából az EU-ba irányuló húsáru-forgalom. Ez a forgalom jelenleg is jelentős, de a Mercosur-megállapodás ellenére a jövőben sem lesz korlátozásoktól mentes. Az éves marhahúsimport 99 000 tonnára korlátozódik, 7,5 százalékra mértékelt vámmal, ami az uniós termelés 1,5 százalékának felel meg. 

A baromfiimport évi 180 000 tonnára, azaz az uniós termelés 1,3 százalékára korlátozódik.

További részletek az Origo összeállításában olvasatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu