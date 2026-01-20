Deviza
Mercosur: hiányolta a magyar gazdákat Magyar Péter, most jelentkeztek, egyértelmű üzenetet küldtek neki és Ursula von der Leyennek – "Egy oldalon ülnek, a fejétől bűzlik a hal"

Nagy hullámokat ver a strasbourgi tüntetés. A Mercosur-megállapodás ellen minden jel szerint egységes a gazdatársadalom, erre pedig most már a Tisza is felkapaszkodna. Kérdés, hisznek-e Magyar Péteréknek az érintettek, miközben annak az európai pártcsaládnak a tagjai, ahová Ursula von der Leyen is tartozik, aki saját kezűleg írta alá a vonatkozó szerződést a dél-amerikai országokkal.
Hecker Flórián
2026.01.20, 20:03
Frissítve: 2026.01.20, 20:39

A keddi események meghatározó része volt a Mercosur-megállapodás miatt tarott gazdatüntetés Strasbourgban. Ezen némiképp váratlanul Magyar Péter is feltűnt néhány tiszás agrárszakértő társaságában.

Magyar Péter, Ursula von der Leyen, Manfred Weber
Mercosur: lesújtó nyilatkozatot tettek a magyar gazdák Magyar Péterről és Ursula von der Leyenről / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A Tisza Párt elnökét nem fogadták osztatlan örömmel: több gazda számon kérte, miért csak most áll be a tiltakozások mellé és hol volt eddig. A politikus később ezt azzal ütötte el, hogy nem is gazdálkodók kritizálták, hanem fideszes aktivisták. 

Ez biztosan nem állja meg a helyét, hiszen videó bizonyítja, hogy Magyar Péter az agrárkamara egyik vezetőjével került vitába. Ugyanakkor felmerült a kérdés, mit gondolnak valójában a magyar gazdák

  • a Mercosurról,
  • Magyar Péter strasbourgi feltűnéséről
  • és Ursula von der Leyen tevékenységéről.

A Világgazdaság kedden este több érintettel is beszélt, akik elmondták álláspontjuk a fenti témákban. Ezekből meglehetősen világos kép rajzolódik ki.

 

Mercosur: lesújtó nyilatkozatot tettek a magyar gazdák

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági kamara (NAK) Bács Kiskun vármegyei elnöke – aki maga is tevékeny szántóföldi művelésben és állattenyésztésben –, arról beszélt lapunknak, hogy amennyiben ez a megállapodás életbe lép, az azt jelenti, hogy az európai, benne a magyar gazdáknak nagyon egyenlőtlen feltételek között kell versenyeznie.

A dél-amerikai országok még mindig olyan vegyszereket használnak, amiket mi 40 éve már kivontunk.

Ennek az egészségkárosító hatása egyértelmű, ráadásul a fogyasztó a boltok polcain fog találkozni a termékekkel, adott esetben nem is tudva a hátterükről. Másrészt agyon fogják verni a teljes európai mezőgazdaságot.

Az ukrán gabonával ez már megkezdődött, most az állattenyésztés következik, legelőször a marhahús behozatalával. Csirkét úgy hoznának be, hogy gyakorlatilag a hajón nevelnék fel. Már ha csak a környezetvédelmet nézzük, akkor érthetetlen. Mindent meg kell tennünk ez ellen, ez őrültség, mindent megtermelünk helyben – szögezte le.

Szerinte ha nem sikerül megakadályozni a folyamatot, akkor nincs más megoldás,

be kell perelni az Európai Bizottságot.

Családok megélhetéséről van szó. Én 56 éves vagyok, gyerekkoromtól ebben dolgozom. Az ember a két kezével kaparta össze, amije van, azt veszni hagyni nem lehet – fogalmazott.

Szerinte kár azzal nyugtatni a kedélyeket, hogy az uniós hatóságok majd vizsgálat alá vetik a behozott termékeket és terményeket, hiszen mindösszesen annyi a vállalás ez ügyben, hogy a teljes szállítmány 1 százalékát ellenőrzik. Ez pedig legfeljebb csak szúrópróba.

Ott voltam, amikor az EU részéről a mezőgazdaságért felelős illetékes azt ígérte a gazdáknak Budapesten, hogy majd ők is kivihetik az árujukat Dél-Amerikába. Tudja, mi jutott erről eszembe? Mikor beléptünk az unióba, azt ígérték,

majd mindenki nyithat Bécsben kávézót.

Hányunknak sikerült? – vetette fel Gáspár Ferenc.

Húsz vegyszerrel kezelt gyümölcs, maradhat?

Madarász Zoltán, Somogy vármegyei NAK-elnök megkeresésünkre arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon a kormány régóta napirenden tartja a Mercosur ügyét. Szerinte az EU ezzel a teljes élelmiszerbiztonságát feladja.

Madarász Zoltán gyümölcstermesztésben érdekelt és a emlékeztetett rá, hogy jelenleg is érkezik be Európába dél-amerikai gyümölcs. "Volt olyan szállítmány, amelyet megvizsgálva húsz különböző vegyszer nyomait mutatták ki".

Most abban bízik, hogy a tagállamok parlamentjeinek jóváhagyása nélkül az EU nem fogja tudni átültetni a gyakorlatba a Mercosurt. Ugyanakkor szerinte a tüntetéseket fent kell tartani.

Arra a kérdésre, hogy amennyiben ez az egyezség valóban ekkora veszélyt jelent az európai élelmiszerbiztonságra, miért hajtaná mégis végre Brüsszel, úgy reagált, hogy az információk szerint ebben ipari szempontok döntöttek, elsődlegesen az autógyártás.

A Volkswagen egyik legnagyobb felvevőpiaca Brazília

Ráadásul Európában jelenleg már csak mintegy 12 millióan gazdálkodnak, ami a 450 milliós teljes lakossághoz képest elenyésző. "Úgy gondolhatták, hogy túl kevesen vagyunk". Amikor rákérdeztünk Magyar Péter és a Tisza mai kiállására a Mercosur ellen, visszakérdezett:

amikor december 19-én Brüsszelben tízezer gazdával tüntettünk, hol volt Magyar Péter? Éppen megszavazta az Európai Néppárt előterjesztéseit odabent? Ez teljes mértékben marketingpuding az ő és a pártja részéről.

Most is csak kimentek fotózkodni, én úgy tudom, hogy a kint lévő gazdatársak teljesen elhatárolódtak tőlük. Önmagunkért kell kiállnunk, a magyar kormánnyal vállvetve küzdünk a jövőnkért" – zárta nyilatkozatát Madarász Zoltán.

