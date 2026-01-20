Mercosur: hiányolta a magyar gazdákat Magyar Péter, most jelentkeztek, egyértelmű üzenetet küldtek neki és Ursula von der Leyennek – "Egy oldalon ülnek, a fejétől bűzlik a hal"

A keddi események meghatározó része volt a Mercosur-megállapodás miatt tarott gazdatüntetés Strasbourgban. Ezen némiképp váratlanul Magyar Péter is feltűnt néhány tiszás agrárszakértő társaságában.

A Tisza Párt elnökét nem fogadták osztatlan örömmel: több gazda számon kérte, miért csak most áll be a tiltakozások mellé és hol volt eddig. A politikus később ezt azzal ütötte el, hogy nem is gazdálkodók kritizálták, hanem fideszes aktivisták.

Ez biztosan nem állja meg a helyét, hiszen videó bizonyítja, hogy Magyar Péter az agrárkamara egyik vezetőjével került vitába. Ugyanakkor felmerült a kérdés, mit gondolnak valójában a magyar gazdák

a Mercosurról,

Magyar Péter strasbourgi feltűnéséről

és Ursula von der Leyen tevékenységéről.

A Világgazdaság kedden este több érintettel is beszélt, akik elmondták álláspontjuk a fenti témákban. Ezekből meglehetősen világos kép rajzolódik ki.

Mercosur: lesújtó nyilatkozatot tettek a magyar gazdák

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági kamara (NAK) Bács Kiskun vármegyei elnöke – aki maga is tevékeny szántóföldi művelésben és állattenyésztésben –, arról beszélt lapunknak, hogy amennyiben ez a megállapodás életbe lép, az azt jelenti, hogy az európai, benne a magyar gazdáknak nagyon egyenlőtlen feltételek között kell versenyeznie.

A dél-amerikai országok még mindig olyan vegyszereket használnak, amiket mi 40 éve már kivontunk.

Ennek az egészségkárosító hatása egyértelmű, ráadásul a fogyasztó a boltok polcain fog találkozni a termékekkel, adott esetben nem is tudva a hátterükről. Másrészt agyon fogják verni a teljes európai mezőgazdaságot.

Az ukrán gabonával ez már megkezdődött, most az állattenyésztés következik, legelőször a marhahús behozatalával. Csirkét úgy hoznának be, hogy gyakorlatilag a hajón nevelnék fel. Már ha csak a környezetvédelmet nézzük, akkor érthetetlen. Mindent meg kell tennünk ez ellen, ez őrültség, mindent megtermelünk helyben – szögezte le.

Szerinte ha nem sikerül megakadályozni a folyamatot, akkor nincs más megoldás,

be kell perelni az Európai Bizottságot.

Családok megélhetéséről van szó. Én 56 éves vagyok, gyerekkoromtól ebben dolgozom. Az ember a két kezével kaparta össze, amije van, azt veszni hagyni nem lehet – fogalmazott.