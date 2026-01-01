Deviza
agrár
borász
agrárium

Jól járnak a borászok, olcsóbb lesz a szállítás, kárpótolják a fagykárosultakat – egy sor könnyítés jött az év elő napjától

Év elejétől több olyan könnyítés is érvénybe lépett, amelyet a kormány a mezőgazdasági szereplők adó- és adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében fogadott el. Ezeknek köszönhetően kiszámíthatóbbá válik a termelés, tovább erősödik a gazdák versenyképessége, ráadásul az intézkedések hozzájárulnak hazánk élelmiszer-biztonságának megőrzéséhez – közölte Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium csütörtöki közleménye szerint.
Németh Tamás
2026.01.01, 17:54
Frissítve: 2026.01.01, 18:47

A tárcavezető közösségi oldalán kiemelte, hogy január 1-jétől a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek a gépjárműadó alól, ami jelentős könnyebbség a szállítási feladatokat végző gazdáknak. Szintén fontos változás, hogy az erdőművelési ágú ingatlanok ettől az évtől a termőfölddel azonos kategóriába tartoznak, így az önkormányzatok többé nem vethetnek ki rájuk települési adót. 

Nagy István: Jól járnak a borászok, olcsóbb lesz a szállítás, kárpótolják a fagykárosultakat
Nagy István: Jól járnak a borászok, olcsóbb lesz a szállítás, kárpótolják a fagykárosultakat / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A termőföld-adásvételeknél pedig megmarad az illetékmentesség akkor is, ha a földön jogszabályból eredő szolgalmi jog szerepel. A módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában – jelezték. A piaci kitettség mérséklését, az értékesítésbiztonság erősítését szolgálja, hogy ettől az évtől a marhatőkehús és a marhabelsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá tartoznak, amely korábban kizárólag a fél és a negyedelt marhára volt érvényes. 

A borászok is nagy könnyítést kapnak

A tárcavezető a közlemény szerint kitért arra is, hogy a kora tavaszi fagykárral és az aszállyal sújtott termelők egyéves hitelmoratóriumban részesülhetnek, ha bejelentkeztek a kárenyhítési alapba. A könnyítés célja, hogy az időjárási szélsőségek által érintett gazdák pénzügyi helyzete stabil maradjon, és folytatni tudják gazdálkodási tevékenységüket. 

Felhívták a figyelmet arra, hogy a borászati ágazat számára is új lehetőségekkel indul az év. A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezmény lépett életbe, továbbá a borászok mostantól tartályos formában is előállíthatják a habzóbort saját szőlő vagy bor felhasználásával. Ez erősíti a hazai borászatok versenyképességét, ösztönzi a technológiai fejlődést, és hozzájárul a kulcsfontosságú értékláncok megerősítéséhez. 

A közlemény szerint Nagy István hangsúlyozta, hogy a hatályba lépett intézkedések közös célja a gazdák megélhetésének támogatása és a magyar agrárium teljesítőképességének megőrzése, ami az ország élelmezésbiztonságának alapja. A kormány továbbra is minden eszközzel azon van, hogy a kihívások közepette is kiszámítható körülményeket biztosítson ehhez a munkához. „Az agrárium szereplői, ahogy eddig, ezután is számíthatnak ránk” – erősítette meg az agrárminiszter.

Forradalmi megoldással győznék le az aszályt a magyar szakemberek – kedvező számokat produkált a homokhátsági projekt

Az elsivatagosodó Homokhátság a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette. A magyar szakemberek igyekeznek megmenteni az aszály sújtotta területet. A kísérleti projekt okot ad az optimizmusra.

