Nem csak a minimálbér nő: sorra emelkednek a juttatások, de az autósok nem örülhetnek teljesen az újévnek
Január 1-jétől 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt – a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként – olvasható a nemzetgazdasági minisztérium közleményében.
Az emelés által
- a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal,
- a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak.
A minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez.
A minisztérium szerint a leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.
A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a GYES és a GYED, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.
A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát.
Fontos változások év elején Magyarországon
Korábban megírtuk, hogy 2026-ban több, az autózáshoz kapcsolódó adónem automatikusan követi az infláció alakulását, ami érezhetően megemeli az autótulajdonosok terheit. A szabályozás értelmében a gépjárműadó, a cégautóadó, a regisztrációs adó, valamint a gépjárműátíráshoz kapcsolódó illetékek mértéke minden évben az előző évi inflációval emelkedik külön törvénymódosítás nélkül.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az autósoknak 2026-ban már a 2025-ös infláció alapján megállapított, magasabb adókkal és díjakkal kell számolniuk.
Januárban indul a családi adókedvezmények megduplázása, mellyel egy háromgyermekes család évi 2 millió 400 ezer forint mértékű támogatásban részesül.
- Életbe lép a 30 év alatti egygyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége.
- Elindul a 11 pontos vállalati adócsökkentési program, amely évi 80-90 milliárd forint megtakarítást jelent a kis- és középvállalkozásoknak.
- Kiutalják a teljes 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.
- Folytatódik az általános nyugdíjemelés, amivel az átlagnyugdíj 250 ezer forint fölé emelkedik.
- Elindul a közszolgálati dolgozók nettó egymillió forintos otthontámogatási programja.
- Kiutalják a hathavi fegyverpénzt a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknak.
- Folytatódik a tanárok béremelése, mellyel jövőre a pedagógusi átlagbér közel 940 ezer forintra emelkedik.
- Megkezdődik a közigazgatási, szociális és kulturális ágazatban dolgozók 15 százalékos béremelése.
- Folytatódik az igazságügyi alkalmazottak háromlépcsős béremelése is. 2025 és 2027 között a bíráknak ez 48 százalékos, a fogalmazóknak 89 százalékos, a bírósági alkalmazottaknak pedig 100 százalékos bérnövekedést jelent.