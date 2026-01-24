Eddig nem hallott részletek a NIS megvásárlásáról: nem áll meg a Mol, kiderült, mit tenne a Janaffal – új szerepkörben az arabok, Rijeka nagyot szól majd

Soha ki nem mondott célunk volt, hogy a lehető legmagasabbra akarunk jutni a szerb piacon. A NIS-tranzakció jelentőségében az INA és a Slovnaft akvizícióihoz hasonlítható, és amikor ilyen lehetőség kínálkozik, a Mol rendkívül komolyan veszi: minden erőforrását erre összpontosítja” – mondta Bacsa György a Mol Talks podcastjában.

A stratégiai igazgató kiemelte azt is: a Mol húsz év piaci jelenlét után jól ismeri Szerbiát, de az elmúlt időszakban tovább erősödött a bizalom a felek között. „A szerb piacot több évtizedes jelenlétünknek köszönhetően jól ismerjük, ugyanakkor a válságos hónapok a kapcsolatrendszert és az együttműködést is tovább erősítették: intenzív kooperáció alakult ki a szerb állammal, a NIS-szel, valamint a szerb piac és szabályozás meghatározó szereplőivel. A Mol aktív szerepet vállalt abban, hogy Szerbiát elkerülje az üzemanyagválság: növeltük a beszállított mennyiségeket – különösen dízelből –, így a finomítói leállások időszakában is rendelkezésre állt üzemanyag a töltőállomásokon és a tárolókban. Ez a közös munka és a kialakult bizalom megerősítette a szerb állam és a MOL kapcsolatát, és megalapozza, hogy a piacra lépés valódi win-win együttműködés legyen, amelyben a Mol a NIS számára is stabil és felelős tulajdonosként jelenhet meg.”

Mit írtak alá pontosan?

„A kötelező érvényű szándéknyilatkozat azt jelenti, hogy az eladó elfogadta a Mol ajánlatát, ugyanakkor a megállapodás ennél többről szól: a szerb kormánnyal külön memorandumot is aláírtunk, amely rögzíti, hogy a Mol belépését Szerbia támogatja, és meghatározza a támogatás különböző formáit is. Ezt a keretrendszert a későbbiekben egy kormányközi megállapodás erősítheti meg Magyarország és Szerbia között. A következő időszakban a szükséges hatósági egyeztetések és jóváhagyások mellett a részletes adásvételi szerződés kidolgozása és aláírása jelenti a következő mérföldkövet” – hangsúlyozta Bacsa György, aki elmondta azt is, hogy a részletes adásvételi szerződés kidolgozását és aláírását a felek a tervek szerint 2026. március végéig szeretnék elérni, ezt követheti a zárási folyamat.

A Heads of Agreement tekinthető a csúcstámadás előtti alaptábornak: fontos mérföldkő, de még nem maga az adásvételi szerződés, és a folyamat lezárása további időt igényel. A tranzakcióhoz több hatósági egyeztetés és jóváhagyás szükséges

Az ADNOC szerepéről is szó esett: az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság stratégiai partnerként több területen is együttműködik a Mol-csoporttal, a NIS-projektben pedig egy közös vállalat (joint venture) létrehozását tervezik. A konstrukció lényege, hogy a Mol irányító tulajdonos marad, miközben az ADNOC kisebbségi részesedéssel csatlakozik. Bacsa György a partner hozzáadott értékét ellátásbiztonsági, kereskedelmi és működtetési dimenzióban is relevánsnak nevezte, utalva arra, hogy az ADNOC jelentős upstream és downstream tapasztalattal rendelkezik.

Bacsa György a podcastben azt is hangsúlyozta, hogy a Mol szakértői és menedzsment szinten is helyszíni átvilágítást végzett Belgrádban és a kulcseszközöknél, köztük a finomítóban is. „Megállapításaink szerint egy jól karbantartott, korszerű technológiával működő finomítóról van szó. A Gazprom Neft a 2008-as privatizáció óta jelentős fejlesztéseket hajtott végre, új üzemeket adott át, modernizálta és bővítette a hálózatot, valamint növelte az upstream termelést – a NIS-ben megkezdett stratégia és növekedési pálya a Mol irányítása alatt is folytatható” – mondta.