Hihetetlen szerb bejelentés, erre várt egész Magyarország: tényleg a Mol veheti meg a NIS-t az oroszoktól, Vucsics árulta el – felfoghatatlan üzlet születik

Vucsics közvetve megerősítette, hogy a magyar Mol vásárolja meg a NIS-t – írta meg január 1-jén a szerb sajtó.

Mol: hihetetlen szerb bejelentés a NIS-ről, tényleg a magyaroké lehet az orosz olajfinomító / Fotó: Filip Stevanovic / AFP

Egészen pontosan az történt, hogy Aleksandar Vucsics szerb elnök ma, csütörtökön közvetve megerősítette, hogy a magyar hátterű olajipari vállalat, a Mol tárgyalásokat folytat az orosz féllel a NIS) megvásárlásáról. A NIS Szerbia legnagyobb energetikai cége.

Mol: hihetetlen szerb bejelentés a NIS-ről

A szerb vezető direkt módon nem nevezte meg a Molt, de határozottan erre utalt, amikor elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket és úgy fogalmazott, hogy

remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat.

Ennek időpontját január 18-ig jelölte meg. (Erre a dátumra még visszatérünk – a szerk.) Egyúttal reményét fejezve ki, hogy elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre az ország minden szükségletének kielégítésére.

Vucsics minderről a szerb parlament előtt, az ideiglenes újévi faluvá alakított helyszínen nyilatkozott az újságíróknak. A magyar érintettségen túl tett még egy kulcsfontosságú kijelentést, mégpedig, hogy a NIS rögtön az ünnepek után

megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomító pedig január 18-a körül teljes gőzzel fog üzemelni.

A Világgazdaság írásban kereste a Molt kommentárt kérve a szerb elnök szavaihoz. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Arra, hogy Vucsics az új év első napján bejelentést fog tenni, lehetett készülni, hiszen a szerb elnök maga közölte ezt az újévi köszöntőjében. Csütörtökön arról cikkeztek, hogy a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára.

Az, hogy most a szerb elnök megjelölte a január 18-i időpontot, arra utal, hogy valóban megkapta az amerikaiak jóváhagyását a NIS-üzlethez. Sőt!

Friss hír a NIS-től, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a részükre, amely lehetővé teszi a vállalat számára a működés folytatását 2026. január 23-ig. Ennek a birtokában a NIS-hez képes folytatni a tevékenységét,

beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását, a nyersolaj importját, valamint az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók lebonyolítását. A január 23-i dátum egyúttal azt is jelenti, hogy addig elkészülhet az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, amely jelen állás szerint tehát a Mol lehet.

Miután egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, érdemes felidézni, mi történt eddig.