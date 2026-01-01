Deviza
Hihetetlen szerb bejelentés, erre várt egész Magyarország: tényleg a Mol veheti meg a NIS-t az oroszoktól, Vucsics árulta el – felfoghatatlan üzlet születik

Lényegében nincs több kérdés, a legfontosabbak már eldőlhettek. A Mol fennállása egyik legnagyobb felvásárlását bonyolíthatja le.
Hecker Flórián
2026.01.01, 20:17
Frissítve: 2026.01.01, 21:38

Vucsics közvetve megerősítette, hogy a magyar Mol vásárolja meg a NIS-t – írta meg január 1-jén a szerb sajtó.

Mol, Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke, NIS
Mol: hihetetlen szerb bejelentés a NIS-ről, tényleg a magyaroké lehet az orosz olajfinomító / Fotó: Filip Stevanovic / AFP

Egészen pontosan az történt, hogy Aleksandar Vucsics szerb elnök ma, csütörtökön közvetve megerősítette, hogy a magyar hátterű olajipari vállalat, a Mol tárgyalásokat folytat az orosz féllel a NIS) megvásárlásáról. A NIS Szerbia legnagyobb energetikai cége.

Mol: hihetetlen szerb bejelentés a NIS-ről

A szerb vezető direkt módon nem nevezte meg a Molt, de határozottan erre utalt, amikor elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket és úgy fogalmazott, hogy

remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat.

Ennek időpontját január 18-ig jelölte meg. (Erre a dátumra még visszatérünk – a szerk.) Egyúttal reményét fejezve ki, hogy elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre az ország minden szükségletének kielégítésére.

Vucsics minderről a szerb parlament előtt, az ideiglenes újévi faluvá alakított helyszínen nyilatkozott az újságíróknak. A magyar érintettségen túl tett még egy kulcsfontosságú kijelentést, mégpedig, hogy a NIS rögtön az ünnepek után

megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomító pedig január 18-a körül teljes gőzzel fog üzemelni.

A Világgazdaság írásban kereste a Molt kommentárt kérve a szerb elnök szavaihoz. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Arra, hogy Vucsics az új év első napján bejelentést fog tenni, lehetett készülni, hiszen a szerb elnök maga közölte ezt az újévi köszöntőjében. Csütörtökön arról cikkeztek, hogy a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára.

Az, hogy most a szerb elnök megjelölte a január 18-i időpontot, arra utal, hogy valóban megkapta az amerikaiak jóváhagyását a NIS-üzlethez. Sőt!

Friss hír a NIS-től, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a részükre, amely lehetővé teszi a vállalat számára a működés folytatását 2026. január 23-ig. Ennek a birtokában a NIS-hez képes folytatni a tevékenységét,

  1. beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását,
  2. a nyersolaj importját,
  3. valamint az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók lebonyolítását. A január 23-i dátum egyúttal azt is jelenti, hogy addig elkészülhet az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, amely jelen állás szerint tehát a Mol lehet. 

Miután egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, érdemes felidézni, mi történt eddig.

Magyar kézben a szerb olajvállalat? Ezt kell tudni a NIS-ről

Nem rég az Egyesült Államok hozzájárult, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Volt viszont egy bökkenő: a NIS eddig nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

  • Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
  • leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
  • A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
  • a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a NIS közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy

függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.

Erről Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter beszélt. Külön is figyelemreméltó, hogy már ebben a kérdésben is eljárhatott a Mol.

Vucsics mostani szavaiból is tehát arra lehet következtetni – és ez immáron hivatalos –, hogy Amerikai belement, hogy a NIS mentességet kap a szankciók alól, így kezdheti meg a működését január 18-án.

