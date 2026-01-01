Hihetetlen szerb bejelentés, erre várt egész Magyarország: tényleg a Mol veheti meg a NIS-t az oroszoktól, Vucsics árulta el – felfoghatatlan üzlet születik
Vucsics közvetve megerősítette, hogy a magyar Mol vásárolja meg a NIS-t – írta meg január 1-jén a szerb sajtó.
Egészen pontosan az történt, hogy Aleksandar Vucsics szerb elnök ma, csütörtökön közvetve megerősítette, hogy a magyar hátterű olajipari vállalat, a Mol tárgyalásokat folytat az orosz féllel a NIS) megvásárlásáról. A NIS Szerbia legnagyobb energetikai cége.
Mol: hihetetlen szerb bejelentés a NIS-ről
A szerb vezető direkt módon nem nevezte meg a Molt, de határozottan erre utalt, amikor elismerte a folyamatban lévő egyeztetéseket és úgy fogalmazott, hogy
remélem, hogy az oroszok és a magyarok befejezik a dolgukat.
Ennek időpontját január 18-ig jelölte meg. (Erre a dátumra még visszatérünk – a szerk.) Egyúttal reményét fejezve ki, hogy elegendő üzemanyag áll majd rendelkezésre az ország minden szükségletének kielégítésére.
Vucsics minderről a szerb parlament előtt, az ideiglenes újévi faluvá alakított helyszínen nyilatkozott az újságíróknak. A magyar érintettségen túl tett még egy kulcsfontosságú kijelentést, mégpedig, hogy a NIS rögtön az ünnepek után
megkezdi a kőolaj beszerzését és feldolgozását, a finomító pedig január 18-a körül teljes gőzzel fog üzemelni.
A Világgazdaság írásban kereste a Molt kommentárt kérve a szerb elnök szavaihoz. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.
Arra, hogy Vucsics az új év első napján bejelentést fog tenni, lehetett készülni, hiszen a szerb elnök maga közölte ezt az újévi köszöntőjében. Csütörtökön arról cikkeztek, hogy a szerb elnök fontos tárgyalásokat folytatott Washingtonnal, és hamarosan jó hírek érkeznek Szerbia számára.
Az, hogy most a szerb elnök megjelölte a január 18-i időpontot, arra utal, hogy valóban megkapta az amerikaiak jóváhagyását a NIS-üzlethez. Sőt!
Friss hír a NIS-től, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a részükre, amely lehetővé teszi a vállalat számára a működés folytatását 2026. január 23-ig. Ennek a birtokában a NIS-hez képes folytatni a tevékenységét,
- beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását,
- a nyersolaj importját,
- valamint az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók lebonyolítását. A január 23-i dátum egyúttal azt is jelenti, hogy addig elkészülhet az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, amely jelen állás szerint tehát a Mol lehet.
Miután egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, érdemes felidézni, mi történt eddig.
Magyar kézben a szerb olajvállalat? Ezt kell tudni a NIS-ről
Nem rég az Egyesült Államok hozzájárult, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.
Volt viszont egy bökkenő: a NIS eddig nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.
Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.
- Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,
- leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
- A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,
- a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.
Az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a NIS közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy
függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.
Erről Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter beszélt. Külön is figyelemreméltó, hogy már ebben a kérdésben is eljárhatott a Mol.
Vucsics mostani szavaiból is tehát arra lehet következtetni – és ez immáron hivatalos –, hogy Amerikai belement, hogy a NIS mentességet kap a szankciók alól, így kezdheti meg a működését január 18-án.