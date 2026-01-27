Vucic ezzel szorongatta a Molt: kiderült, miből nem volt engedmény – „Moszkva megkapja a pénzét!”

Kemény feltételek mentén tárgyalt a magyar Mollal a szerb elnök az Egyesült Államok által bevezetett szankciók árnyékában – erről maga Aleksandar Vucic beszélt egy televíziós interjúban. Vucic egyértelművé tette: Szerbia nem enged abból, hogy az ország stratégiai jelentőségű finomítója folyamatosan működjön, és abból sem, hogy az orosz tulajdonos megkapja a neki járó pénzt.

A szerb államfő szerint az amerikai szankciók nemcsak a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalatot érintik érzékenyen, hanem az egész régióra kihatnak. Ennek ellenére – hangsúlyozta – a Pancsova melletti finomító az operatív engedély megszerzése után újraindult, és jelenleg is termel, elsősorban dízelüzemanyagot, amely a szerb fogyasztás közel 80 százalékát adja.

Vucic elmondása szerint a Mollal folytatott tárgyalásokon kifejezetten ragaszkodott a jogilag is kikényszeríthető garanciákhoz. A szerb elnök hangsúlyozta: nem akartak olyan helyzetbe kerülni, mint korábban a horvátországi Sziszek finomítója, ezért a szerződésben rögzítették, hogy az üzemnek legalább 70 százalékos kapacitáson működnie kell.

Szerbia nem tud létezni finomító nélkül

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt a feltételt sikerült is beépíteni a megállapodásba, még ha ez nem is ment könnyen.

A nyilatkozatból az is kiderült: Belgrád célja, hogy további 5 százalékkal növelje állami tulajdonrészét a NIS-ben. Vucic szerint ha az állam részesedése 34 százalék fölé emelkedik, akkor lényegesen erősebb ellenőrzési és felügyeleti eszközökhöz jut. Ez szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy a stratégiai energetikai döntések ne kerüljenek kizárólag külső szereplők kezébe.

A szerbek sosem akarták felrúgni az oroszokkal kötött megállapodást

A legélesebb mondatok azonban az orosz tulajdonrésszel kapcsolatban hangzottak el. Vucic világossá tette: Moszkva nem marad pénz nélkül. „Az oroszok látni fogják azt a pénzt. Készen álltunk akár a 900 millió dollár kétszeresének kifizetésére is, de tiszteletben tartjuk az ő döntésüket, és nem akarjuk rontani a kapcsolatainkat” – jelentette ki. A kijelentés egyértelmű üzenet volt mind Washington, mind Brüsszel felé:

Belgrád nem hajlandó felrúgni az oroszokkal kötött megállapodásokat.

A szerb elnök az energetikát a jövő egyik kulcskérdésének nevezte, és nyíltan beszélt az amerikai LNG-nyomásról is. Elmondása szerint az Egyesült Államok egyértelműen saját cseppfolyósított földgázát szeretné értékesíteni a térségben, csakhogy ez jóval drágább megoldás. Vucic példaként említette: Szerbia jelenleg 280-290 dollárért (körülbelül 100-105 ezer forintért) jut hozzá ezer köbméter gázhoz az orosz szerződés alapján, miközben a piaci ár 483 dollár (nagyjából 175 ezer forint) körül alakul.