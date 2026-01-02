Máris pánikolnak a szerbek, hogy a Mol veszi meg az oroszoktól az olajcégüket: megszólalt az elnök, elmondta a valóságot

Január 1-jén rendkívüli események történtek a szerb olajvállalat ügyében, amely masszívan érinti a Molt, illetve Magyarországot is. Ezeket összefoglalva jelen állás szerint az a realitás, hogy a magyar olajtársaság heteken belül hivatalosan is a tulajdonosa lesz az egyetlen szerb olajvállalatnak.

Mol: máris pánikolnak a szerbek, hogy megveszi az oroszoktól az olajcégüket / Fotó: AFP

Miután egy rendkívüli üzleti eseményről van szó, érdemes felidézni, mi történt eddig.

Magyar kézben a szerb olajvállalat? Ezt kell tudni a NIS-ről

Nemrég az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Volt viszont egy bökkenő: a NIS eddig nem kapott működési engedélyt, hogy nyersolajat vásárolhasson és feldolgozhasson. Ennek pedig az a háttere, hogy az amerikai pénzügyminisztérium októberben szankcióval sújtotta az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében.

Ennek következtében leállt Horvátországon át a Janaf vezetéken a nyersolajszállítás, így a pancsovai üzemben – Szerbia egyetlen kőolaj-finomítójában – abbamaradt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben,

leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.

A szerb kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék,

a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Az elmúlt napokban hivatalosan is közölték, hogy a magyar Mol és a NIS közös kérelmet nyújtott be az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), hogy függesszék fel a NIS elleni szankciókat a tulajdonosi szerkezet megváltoztatásáról szóló tárgyalások idejére.

Erről Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter beszélt. Külön is figyelemreméltó, hogy már ebben a kérdésben is eljárhatott a Mol.

Csütörtökön áttörés következett be.

Friss hír érkezett ugyanis a NIS-től, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a részükre, amely lehetővé teszi a vállalat számára a működés folytatását 2026. január 23-ig. Ennek a birtokában a NIS képes folytatni a tevékenységét,

beleértve a finomítói feldolgozás újraindítását,

a nyersolaj importját,

valamint az ellátásbiztonsághoz és a műszaki karbantartáshoz szükséges tranzakciók lebonyolítását.

A január 23-i dátum egyúttal azt is jelenti, hogy addig elkészülhet az adásvételi szerződés a NIS új tulajdonosával, amely jelen állás szerint tehát a Mol lehet.