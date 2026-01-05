Itt a hatnapos munkahét: mielőtt elkeseredne, van egy nagyon jó hírünk is 2026-ra – dúskálunk idén a hosszú hétvégékben
Az idei év munkarendje összességében kiegyensúlyozottnak mondható: a dolgozók több alkalommal élvezhetnek hosszabb pihenést, ugyanakkor ezért cserébe három alkalommal hatnapos munkahetet kell vállalniuk. A tapasztalatok szerint ezek az időszakok nemcsak a munkavállalók terhelését növelik, hanem a termelésszervezést és a szolgáltatások működését is próbára teszik.
Sok mindenkinek örömteli lehet, hogy 2026 bővelkedik a hosszú hétvégékben. Az idei évben négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.
A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. A 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
Ez a 2026. évi munkaszüneti napok körüli munkarend
- A 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesít munkanap.
- A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni
- 2026. december 24-re, csütörtökre esik a szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12-én, szombaton dolgozzuk majd le.
Ekkor lesznek hosszú hétvégék 2026-ban:
Jövőre ezekre a hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot:
Négynapos hosszú hétvégék:
- Rögtön az év elején, január 1-jétől, csütörtöktől január 4-ig, vasárnapig.
- Majd húsvétkor, a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszakban (április 3-tól április 6-ig).
- Augusztus 20-tól augusztus 23-ig, azaz az államalapítás ünnepnapjától a hétvégéig, csütörtöktől vasárnapig lehet pihenni, köszönhetően annak, hogy a kormány döntése idén Szent István ünnepéhez kapcsolódóan augusztus végén újabb pihenőnapot vezetett be.
- Karácsonykor, mert a rendelet szerint december 24-től december 27-ig, csütörtöktől vasárnapig nem kell dolgozniuk a rendelet hatálya alá tartozóknak.
Háromnapos hosszú hétvégék:
- Jövőre május 1-je péntekre esik, ez lesz az első háromnapos hosszú hétvége.
- 2026-ban pünkösd májusban lesz, május 24. pünkösdvasárnap, május 25. pünkösdhétfő, így szombattól hétfőig tart a hétvége.
- Az évben a naptárban harmadiknak számító nemzeti ünnepnapunk, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja, október 23. péntekre esik, a következő hétvégével szintén háromnapos hosszú hétvége adódik.
Az ünnepnapok 2026-ban:
2026-ban az alábbi napokon nem kell dolgozni:
- 2026. január 1.: újév
- 2026. január 2.: pihenőnap
- 2026. március 15.: az 1848-as forradalom ünnepe
- 2026. április 3.: nagypéntek
- 2026. április 5.: húsvétvasárnap
- 2026. április 6.: húsvéthétfő
- 2026. május 1.: a munka ünnepe
- 2026. május 24.: pünkösdvasárnap
- 2026. május 25.: pünkösdhétfő
- 2026. augusztus 20.: az államalapítás ünnepe
- 2026. augusztus 21.: pihenőnap
- 2026. október 23.: az 1956-os forradalom ünnepe
- 2026. november 1.: mindenszentek
- 2026. december 24.: pihenőnap
- 2026. december 25.: karácsony
- 2026. december 26.: karácsony másnapja