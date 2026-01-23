Egy kisebb városnyival csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliség mégsem változott

Tavaly decemberben a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntekek közzétett gyorstájékoztatójából.

A 2025. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, mely 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 457 ezer főre, míg a nők esetében 23 ezerrel, 2 millió 186 ezer főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt. A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 74,8 százalék volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 78,5 százalékot, a nők körében pedig 71,1 százalékot mutatott.

A 2025. október–decemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 116 ezer fő volt,

a nőknél 97 ezer főt tett ki.

A ráta a férfiak esetében 4,5, a nők körében 4,3 százalékot ért el. A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 39,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 36,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. december végén az egy évvel korábbihoz képest 2,2 százalékkal, 216 ezer főre mérséklődött.

Reagált a munkaerőpiaci adatra a szaktárca

A KSH munkaerőpiaci adatközlésére reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében kiemelte, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar az dolgozhasson. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik. 2010 óta 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma, így 2025 decemberében már több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van. 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. Az NGM szerint több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, a kormány pedig Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.