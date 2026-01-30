A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások órabére átlagosan bruttó 2290 forint volt 2025-ben a negyedik negyedévben, ami 7,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2130 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary pénteken az MTI-vel. A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel.

Ebben a régióban a legjobb és a legrosszabb a fizetés Magyarországon: hatalmas a különbség a munkások órabére között – kiderültek a pontos számok / Fotó: Béres Attila

Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója közleményben rámutatott, hogy tavaly jelentősen lassult a bérnövekedés üteme a fizikai dolgozók körében, a megelőző évben még bőven kétszámjegyű emelkedés 2025-re 8 százalék alatti szintre csökkent. Ugyanakkor ez az érték továbbra is 3-4 százalékos reálbérnövekedést biztosított ebben a szegmensben.

A szakember hozzátette, szintén eltérés a korábbiakhoz képest, hogy a tavaly év elején végrehajtott béremeléseknek év közben csak elvétve volt folytatása:

az első negyedéves 2250 forinthoz képest év végéig már alig változott a fizikai bruttó órabér országos átlaga.

Változásra csak most, a minimálbér-emeléssel egy időben végrehajtott béremelések nyomán kerül majd sor, várakozásaik szerint az emelések átlagos mértéke 6-7 százalékos lehet idén a kékgalléros munkavállalók körében.

A közlemény szerint 2025 végére már csak két régióban - Észak-Magyarországon, illetve a Dél-Dunántúlon - maradt kevéssel 2000 forint alatt az átlagos fizikai órabér. Miközben a Közép-Dunántúlon a dolgozók már jellemzően 2500 forint körüli órabérrel számolhatnak, ez az érték a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarországon pedig átlépte a 3000 forintos szintet is.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég magyarországi leányvállalatánál dolgozó csaknem 500 középvezető béradatait vizsgálta meg.

A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 negyedik negyedévében átlagosan 7,1 százalék volt éves összevetésben.

Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben ismertette, a szellemi középvezetők körében tapasztalt bérnövekedés tavaly szintén meghaladta a 7 százalékot. Úgy tűnik, a jelenlegi gazdasági helyzetben ez a mérték is elegendő volt a munkaerő megtartásához ebben a szegmensben: a fluktuáció mind kilépési, mind belépési oldalon igen alacsony, 1,5 százalékos szinten maradt. Várakozásuk szerint idén 5,5-6 százalék között alakul a középvezetői bérek emelkedése, ami néhány százalékos reálbér-növekedést eredményezhet - tájékoztatott a szakember.