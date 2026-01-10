Megszólalt az MVM: fontos hír jött a fel nem használt olcsó gázról!

Az éves szinten járó kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, legkésőbb az éves elszámolószámlában minden ügyfél esetében elszámolja az MVM – közölte a társaság szombaton Facebook-bejegyzésében.

MVM: nem vész el a kedvezményes földgázmennyiség / Fotó: MVM

A tájékoztatás szerint amennyiben az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül. Az MVM hangsúlyozta: ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba.

A fogyasztók az mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny oldalon elérhető kalkulátorral kiszámolhatják a rendelkezésre álló kedvezményes mennyiséget – tájékoztattak.

Jelezték:

az MVM a magasabb számlák befizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosít, amit az ügyfelek telefonon vagy személyesen igényelhetnek, és ennek részleteiről automatikusan küldenek tájékoztatót az érintetteknek.

Közölték azt is, hogy decemberben az enyhébb idő miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Mint írták, a tartós hidegre tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot.

Rendkívüli bejelentést tett a lakosságnak az áramról és a gázról az MVM elnöke: ez a döntés

Az extrém időjárás miatt hozták meg a döntést, melynek értelmében senkinél nem kapcsolják ki sem a gázt, sem a villanyt. A kikapcsolási moratórium a napokban járt volna le.

Úgy döntött az Energiaügyi Minisztérium, hogy az extrém hideg időjárás miatt a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot meghosszabbítja a hónap végéig, így a lakosság számára sem villany-, sem gázszolgáltatás nem kerül kikapcsolásra – közölte Facebook-videójában Czepek Gábor miniszterhelyettes. A kikapcsolási moratórium vége várhat, a cél az, hogy mindenki biztonságos és fűtött otthonba térjen haza. A politikus szerint megtették a szükséges jogi lépéseket.

Czepek Gábor hétfőn arról számolt be, hogy a nagy energiaszolgáltatók,

az MVM csoport,

az E.ON

és az Opus elosztóvállalatok

felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil, de elrendelték a készenlétet, így rendelkezésre állnak a javítókapacitások és szakemberek.

A tárca korábban már beszámolt arról, hogy az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Fennakadás nem tapasztalható. A készenlét biztosított.