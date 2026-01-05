Kína miatt került hatalmas bajba a hazai tejipar — Európa nem segít a magyar gazdáknak

Nagy István agrárminiszter a magyar tejipar helyzetéről nyilatkozott Facebook-videóban.

A miniszter hangsúlyozta, hogy bár nehéz helyzet alakult ki tavaly év végén az Európai Unióban a tejágazat terén, mégis érkezik a segítség.

Nézzük, hogyan jutottunk eddig, és mit tesz a magyar kormány a gazdálkodók megsegítéséért. A túltermelés és a kínai vámok miatt nagy mennyiségű tej és tejtermék ragadt be az uniós piacon, ami letörte a felvásárlási árakat. A többlet következtében pedig egyes gazdákkal a feldolgozóipar nem kötött szerződést, ami nehézséget okoz az egyes termelőknek

– nyilatkozta, majd hozzátette: „Ebben a helyzetben folyamatos egyeztetéseket folytatunk a termelőkkel és a feldolgozókkal egyaránt. Megbeszélést folytattunk a kiskereskedelmi láncokkal, hogy a magyar tejet és tejterméket részesítsék előnyben. Regisztrációt vezettünk be az importtejre és tejtermékekre, hogy nehezebben tudjon bejönni az olcsóbb külföldi termék.”

A kormány válasza a magyar tej támogatására: tejmarketingkampányt indítanak annak érdekében, hogy a vásárlók a magyar termékeket válasszák, ezzel segítve a hazai termelőket.

„Kibővítettük az ágazati értékesítési lehetőségeket azzal is, hogy az oktatási intézmények tanév közben is becsatlakozhassanak az óvoda és iskolatejprogramhoz. A szerződés hiányában az értékesítési nehézséggel küzdő kistermelő gazdák számára tejautomaták beszerzésére ír ki pályázatot a minisztérium” – közölte a miniszter, majd hozzátette:

A felhívás keretében 1 millió forint értékű eszközöket lehet majd beszerezni 90 százalékos intenzitással. Emellett lehetővé tesszük azt is, hogy a piacot üzemeltetők is pályázhassanak tejkiadó automaták felállítására.

Minden készen áll a pénzek kifizetéséhez

Az államkincstár 2025 decemberében már megkezdte a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartású támogatás kifizetésének második ütemét, így több mint 3000 termelő jutott 7,5 milliárd forinthoz. Ősz óta az ágazati szereplők célzott támogatására fordított összeg pedig meghaladta a 32 milliárd forintot.

További segítség az is, hogy a hazai és az uniós támogatások mellett 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeret áll a Demján Sándor Programon keresztül a tejfeldolgozók rendelkezésre, segítve ezzel is a tejnek a felvásárlását.

A miniszter kiemelte: mindezen intézkedések következtében azt reméljük, hogy a tej értékesítése és felvásárlása biztonságossá és kiszámíthatóvá válik a termelők számára. De tudatos döntéssel mindenki tehet a gazdálkodókért. Nagy István hozzátette: válasszuk mindig a magyar tejet és tejterméket.