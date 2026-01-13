Lecsaptak az anyák a plusszpénzre, tízezrek igényelték az óriási segítséget – bejelentést tett Nagy Márton, ezektől a dátumoktól függ minden

Már 30 ezer édesanya kérte januárban az szja-mentességet — közölte Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter Facebook oldalán.

Egyre több édesanya él az szja-mentesség lehetőségével: már több mint 30 ezren jelezték a NAV online rendszerében, hogy igénybe szeretnék venni a kedvezményt. Akik időben nyilatkoztak, már februárban magasabb fizetést kapnak kézhez.

Januárban megdupláztuk a családi adókedvezményt, amelyet már az ONYA-ban 41 ezren kértek.

Így lehet igényelni – pár perc alatt:

– online, a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA)

– a legtöbb adat előre ki van töltve,

– végig kell kattintani az űrlapot,

– a NAV továbbítja a nyilatkozatot a munkáltatónak.

Vannak, akiknek csak a papíralapú igénylés elérhető

Papíron is lehet jelentkezni az adókedvezményre: a NAV honlapjáról letölthető nyomtatványt két példányban, aláírva kell leadni a munkahelyen. A miniszter elmondta:

A többgyermekes anyák kedvezményéről elég egyszer nyilatkozni.

A családi kedvezményről és a 30 év alatti anyák szja-mentességéről viszont minden évben kell nyilatkozni.

A kétgyermekes édesanyáknak idén is nyilatkozniuk kell, ha már a januári fizetésükben szeretnék érvényesíteni a kedvezményt.

2026 újdonságokat hordoz adóügyben

Nagy Márton hozzátette: bevezették az összevont nyilatkozatot, amelyben egyetlen űrlapon lehet kérni a családi kedvezményt és a többgyermekes anyák szja-mentességét. Több fontos mérföldkő is lesz 202-6-ban a kétgyermekes anyák részére:

2026. január 1-jétől szja-mentesek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák,

2027-től az 50 év alattiak,

2028-tól a 60 év alattiak,

2029-től pedig minden kétgyermekes édesanya élethosszig szja-mentes lesz a munkajövedelme után.

Az erről szóló részletes tájékoztató és minden nyilatkozat egy helyen elérhető a NAV honlapján. Az online ügyintézéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges.

Régi és új kedvezményekről tájékoztatott Nagy Márton

Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye. Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni. Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban – közölte a NAV.