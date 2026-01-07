A magyar állam ismét jelentős nemzetközi érdeklődés mellett vont be forrásokat a piacról: az Államadósság Kezelő Központ 2026-os finanszírozási tervével összhangban összesen 3 milliárd euró értékben hajtott végre sikeres devizakötvény-kibocsátást. A tranzakció iránt kiemelkedő volt a befektetői érdeklődés, a benyújtott ajánlatok összértéke meghaladta a 10 milliárd eurót, vagyis a kibocsátás több mint háromszoros túljegyzés mellett zárult.

Dől a pénz Magyarországra: 10 milliárd eurót ajánlottak a befektetők, egyből leverték a kamatokat – megszólalt Nagy Márton / Fotó: Purger Tamás

A kibocsátás két elemből állt: 2 milliárd euró értékben 7 éves futamidejű, 2033-ban lejáró kötvényeket, valamint 1 milliárd euró értékben 12 éves futamidejű, 2038-ban lejáró zöld kötvényeket értékesítettek. A rövidebb lejáratú sorozat kamata 4,25 százalék lett, 160 bázispontos hozamfelár mellett, míg a zöld kötvény kamata 4,875 százalékon alakult, 195 bázispontos felárral. A jelentős kereslet lehetővé tette, hogy mindkét kötvényt az eredetileg jelzett árnál kedvezőbben, 30, illetve 25 bázisponttal alacsonyabb szinten árazzák.

A mostani tranzakció illeszkedik a magyar államadósság devizaszerkezetére vonatkozó középtávú célokhoz:

a devizaadósság aránya a finanszírozási terv teljesülése esetén 2026 végére továbbra is a 30 százalékos célérték körül, a meghatározott toleranciasávon belül marad.

Ez a megközelítés hozzájárul az adósságportfólió kiegyensúlyozottságához és a finanszírozási kockázatok kezelhetőségéhez.

A kedvező árazás és az erős befektetői érdeklődés azt jelzi, hogy a nemzetközi piacok továbbra is stabilnak ítélik meg Magyarország finanszírozási helyzetét, még a geopolitikai bizonytalanságok és a német gazdaság lassulása mellett is. A befektetői bizalom hátterében a közlemény szerint az államháztartás stabilitása és az állami működés biztos finanszírozása áll, amit a korábbi évek sikeres devizakötvény-kibocsátásai is alátámasztanak.

Még Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megosztotta Facebook-oldalán a hírt:

Újabb sikeres nemzetközi kötvénykibocsátás zártunk. Magas kereslet, töretlen piaci bizalom Magyarország iránt!

Magyarország megítélését a hitelminősítők legutóbbi döntései is megerősítik: a Fitch Ratings, a Standard and Poor’s és a Moody’s egyaránt befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván az országot. Ez a minősítés továbbra is fontos támaszt jelent a magyar állam nemzetközi forrásbevonási lehetőségei szempontjából.