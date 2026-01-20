A nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány mekkora összeget szán az éttermek megsegítésére.

Nagy Márton elárulta, mekkora összeget ad a kormány az éttermeknek / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Nagy Márton korábban arról beszélt, hogy az éttermek esetében lépni kell, úgyhogy egy támogató csomagot javasolnak a kormány részére. Hozzátette, hogy a részleteken még dolgoznak.

A miniszter friss posztjában közölte, hogy

összesen 100 milliárdos programmal támogatnák a hazai éttermeket.

Az is kiderült, hogy az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítenék.

A turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, ezen keresztül jelentős mértékben hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a járvány előtti szinttől.

A kereskedelmi vendéglátóhelyek száma 2024 végén körülbelül 43 600 volt, ez évről évre csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években.

Ha csak a „klasszikus” éttermek (étterem, büfé) számát nézzük, akkor becslések szerint az elmúlt években körülbelül 20-22 ezer körülire csökkent ez a szám (a korábbi 25-26 ezerhez képest, amely az évtized elején még jellemző volt).

A Központi Statisztikai Hivatal legutolsó adatai szerint novemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3,0 millió vendégéjszakát töltött el.

A vendégek száma 7,9,

a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

2025. január–novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A fővárosban az elmúlt években több étterem is bezárt: több évtized után bezárt a Klub Vittula, 2024 őszén a Madách téren található Keksz Bisztró nyitott ki utoljára, a szintén 2023-ban alapított Malackrumpli Bisztró 2022 novemberében húzta le a rolót végleg.

Szeptemberben köszönt el törzsvendégeitől Budapest első bababarát kávézója, a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka idén áprilisban hozta meg a döntést, hogy becsukja 2022-ben nyitott éttermét, a Koool Bisztrót.