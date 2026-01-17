Videóüzenetet küldött a napelemeseknek az MVM elnöke: kiesnek az éves szaldóból? Egyszer és mindenkorra tisztázta – „Ha elhiszed, támogatástól esel el”

Egyre több félreértés és téves információ kering az otthoni energiatároló program körül – ezekre reagált közösségi oldalán közzétett videójában Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára, az MVM Energetika Zrt. igazgatóságának elnöke. A politikus négy olyan állítást vett sorra, amelyeket ha valaki készpénznek vesz, akár többmilliós támogatástól is eleshet. Fontos tudnivalók a napelempiacról.

Tévhitek a napelem és az energiatároló körül – súlyos pénzek múlnak rajta / Fotó: Shutterstock

Négy állítás, ami sokakat eltántorít – és mi az igazság mögöttük

Szaldóelszámolás: nem igaz, hogy kiesik, aki új invertert telepít: Az egyik leggyakrabban hangoztatott félelem szerint az új inverterrel vagy energiatárolóval bővítő háztartások automatikusan elveszítik az éves szaldóelszámolás lehetőségét. Czepek Gábor szerint ez nem felel meg a valóságnak: a szükséges jogszabály-módosításokat elvégzik annak érdekében, hogy a támogatott beruházások ne járjanak ilyen hátránnyal. „Bonyolult pályázat”? Visszatérő kritika, hogy a program adminisztratív terhei elriasztják az érdeklődőket. Az államtitkár szerint ez erős túlzás: a pályázati dokumentáció nagyjából két és fél oldal, amelyet egy többmilliós támogatásért kell kitölteni. Nem az önerő a szűk keresztmetszet: A harmadik félrevezető állítás a magas önerőről szól. A valóság ezzel szemben az, hogy a magyar állam akár 2,5 millió forinttal támogatja az otthoni energiatároló beruházásokat, amelyek teljes költsége jellemzően 3–3,2 millió forint körül alakul. Vagyis az állami hozzájárulás a beruházás döntő részét fedezi. Akkumulátorbiztonság: épp a legszigorúbb feltételek érvényesek: A negyedik, talán leginkább érzelmekre ható állítás az akkumulátorok állítólagos veszélyességéről szól. Czepek Gábor szerint épp ellenkezőleg: a pályázati konstrukció kifejezetten a legbiztonságosabb technológiák alkalmazását teszi kötelezővé, kizárva a kockázatos megoldásokat.

Napelem és energiatárolás: illeszkedik a kormány hosszú távú energiastratégiájába

Az energiatárolók támogatása nem elszigetelt lépés: a kormány célja, hogy a napelemes kapacitások mellé megfelelő tárolási háttér épüljön ki, növelve az ellátásbiztonságot és csökkentve a hálózati terhelést. Erről a közelmúltban kormányinfón is szó esett, ahol az Energiaügyi Minisztérium hangsúlyozta: