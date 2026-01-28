„Ígértük – itt van!” – társadalmi egyeztetésen a rendeletmódosítás. Az Otthoni Energiatároló Programban az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Napelem: terjed a pletyka, hogy rengetegen esnek ki a szaldóelszámolásból – az MVM elnöke elmondta a valóságot / Fotó: anatoliy_gleb / shutterstock

Czepek Gábor a posztban rámutatott, a kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással segíti a magyar családokat a korszerű akkumulátorok beszerzésében, telepítésében. A pályázati feltételek már nyilvánosak, a jelentkezés február 2-án indul. Kijelentette:

Ígéretünkhöz híven megteremtjük a jogszabályi garanciát arra, hogy a támogatott fejlesztés miatt szükségessé váló invertercsere ne járjon a még meglévő éves szaldójogosultság elvesztésével.

Hozzátette, hogy a háztartási naperőművek az üzembe helyezésük után tíz évvel kerülnek át a brüsszeli elvárás alapján, a tagállamok közül utolsóként bevezetett bruttóelszámolásba.

Az államtitkár kiemelte, a társadalmi egyeztetésre indított rendeletmódosítás tételesen is kimondja, hogy az Otthoni Energiatároló Programban megvalósuló fejlesztésekkel együtt járó, indokolt méretű invertercsere nem befolyásolja az elszámolásimód-váltás idejét.

Az egységesen tíz évre szóló szaldójogosultság a nyertes pályázóknál változatlan feltételekkel, az eredeti határidőig marad érvényben. Minden ezzel ellenkező hallomás, gyanú okozta félelem alaptalan! – hangsúlyozta az államtitkár, aki egyúttal arra is kitért, hogy a rendeletmódosítás közzétételével tesznek azért, hogy a légből kapott rémhírek senkit ne tartsanak vissza a jelentkezéstől.

Az ajánlatunk világos: 2,5 millió forint támogatás mindössze 2,5 oldal kitöltéséért. Az elérhető előnyök még világosabbak: nagyobb önállóság, kisebb rezsi

– fogalmazott közösségi oldalán Czepek Gábor.

A poszt alatt található hozzászólásokban osztotta meg az államtitkár a rendeletmódosítás, az Otthoni Energiatároló Program és az arra vonatkozó pályázati felhívás elérhetőségét. Előbbiek a kormany.hu oldalon a Dokumentumtár fül alatt, illetve a kormany.hu/otthonienergiatarolo oldalon, míg utóbbi az nffku.hu honlapon olvasható.