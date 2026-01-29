Veszélybe került több ezer napelemes beruházás: bedobták a törülközőt a kivitelezők, súlyos a helyzet – azonnali beavatkozás kell
A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) súlyos, azonnali beavatkozást igénylő helyzetre hívja fel a figyelmet közleményében az RRF-621 számú, 2021-ben indult lakossági napelemes pályázat végrehajtása kapcsán. Esélyes ugyanis, hogy egy adminisztratív változás miatt projektek ezrei maradnak el.
Az történt, hogy a 2026. március 31-i végső megvalósítási határidő közeledtével, 2025-ben számos pályázó utolsó lehetőségként kivitelezőt váltott, és olyan tapasztalt, tőkeerős vállalkozásokhoz fordult, amelyek – jelentős kockázatot vállalva – hajlandók voltak átvenni a problémás projekteket. Projektjeik azért váltak problémássá, mert
az elmúlt években a hazai napelemes piacon több száz kivitelező szűnt meg vagy vált fizetésképtelenné, ügyfelek tízezreit hagyva félbemaradt vagy el sem indult projektekkel.
Mára azonban éppen ezek a felelősen eljáró kivitelezők kerültek rendkívül nehéz helyzetbe.
Közel két hónap szünet
A projektek átvételéhez ugyanis a támogatói rendszerben az ügyfeleknek át kell regisztrálniuk az új kivitelezőhöz. Az átregisztrálást 2025 végéig az ÉMI kezelte, a folyamat azonban leállt az átmenet közel két hónapjában. Így január 23-án több száz, egyes becslések szerint akár több ezer projekt vár feldolgozásra. Ezekben az ügyekben sem a szerződéskötés, sem a kivitelezés nem indítható el.
Azoknál a projekteknél, amelyeknél az átregisztráció időben megtörtént, a megvalósítás jellemzően lezajlott, főleg amelyeknél nem kellett bővíteni a hálózatot. Az egyfázisúról háromfázisú csatlakozásra történő átállásoknál azonban további, előre nem kalkulálható akadályok jelentkeztek.
Szűk keresztmetszet a szolgáltatónál
A szövetség tapasztalatai szerint az elosztói engedélyesek (DSO-k) ügyintézése jócskán lelassult. A hálózati engedélyezési és adminisztratív folyamatok sok esetben hónapokig tartanak, míg maga a fizikai kivitelezés jellemzően egy-két nap alatt elvégezhető lenne. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Otthoni Energiatároló Program elindulásával várhatóan több százezer új igény jelenik meg az elosztóknál, további adminisztratív torlódásokat előrevetítve.
Több ezer projekt meghiúsulásának megelőzésére a szövetség szerint elengedhetetlen
- a támogatói oldal azonnali és aktív beavatkozása,
- az átregisztráció felgyorsítása, elkülönített eljárásrendben kezelése,
- általános határidő-hosszabbítás és egyedi, projektszintű, méltányossági megoldások biztosítása.
A kérdésben a szövetség egyeztet a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgatóságával. Kész együttműködni döntéshozókkal a projektek határidőn belüli, sikeres megvalósítása érdekében.
Esélyt kaphatnak a bajba került napelemes pályázók
„A jövő hétre kaptunk időpontot az NFK illetékeseitől, egyelőre a problémát látjuk, javaslataink pedig vannak” – válaszolt a Világgazdaságnak Szilágyi László, a szövetség elnökhelyettese. Elmondta, hogy a fentiek közül a nagyobb probléma az, hogy
a DSO-knál hónapokig, esetenként egy évig is eltart egy-egy hálózati csatlakozási kérelem elbírálása.
Ugyanakkor az összesből kiszűrhetők azok a kérelmek, amelyek esetében a csatlakozáshoz fázisbővítésre is szükség van. Ezen 1-2 ezer kérelem gyorsított adminisztrációja sok projektet menthetne meg. Szilágyi László szerint valamilyen válaszra lenne szükség azzal kapcsolatban is, hogy mi történjen a csődbe ment, felszámolás alá került kivitelezőkkel, azok napelem-telepítéseivel.