Veszélybe került több ezer napelemes beruházás: bedobták a törülközőt a kivitelezők, súlyos a helyzet – azonnali beavatkozás kell

Kiesett két hónap egyes napelemes pályázatok elbírálásából adminisztrációs okokból, emiatt kicsúszhat a projektek megvalósítása a határidőből. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség a döntéshozókkal egyeztet az elbírálás felgyorsításáról.
VG
2026.01.29, 06:20

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) súlyos, azonnali beavatkozást igénylő helyzetre hívja fel a figyelmet közleményében az RRF-621 számú, 2021-ben indult lakossági napelemes pályázat végrehajtása kapcsán. Esélyes ugyanis, hogy egy adminisztratív változás miatt projektek ezrei maradnak el. 

napelem
Az MNNSZ fellép a napelemes pályázók érdekében / Fotó: Energiaügyi Minisztérium / Facebook

Az történt, hogy a 2026. március 31-i végső megvalósítási határidő közeledtével, 2025-ben számos pályázó utolsó lehetőségként kivitelezőt váltott, és olyan tapasztalt, tőkeerős vállalkozásokhoz fordult, amelyek – jelentős kockázatot vállalva – hajlandók voltak átvenni a problémás projekteket. Projektjeik azért váltak problémássá, mert 

az elmúlt években a hazai napelemes piacon több száz kivitelező szűnt meg vagy vált fizetésképtelenné, ügyfelek tízezreit hagyva félbemaradt vagy el sem indult projektekkel. 

Mára azonban éppen ezek a felelősen eljáró kivitelezők kerültek rendkívül nehéz helyzetbe.

Közel két hónap szünet  

A projektek átvételéhez ugyanis a támogatói rendszerben az ügyfeleknek át kell regisztrálniuk az új kivitelezőhöz. Az átregisztrálást 2025 végéig az ÉMI kezelte, a folyamat azonban leállt az átmenet közel két hónapjában. Így január 23-án több száz, egyes becslések szerint akár több ezer projekt vár feldolgozásra. Ezekben az ügyekben sem a szerződéskötés, sem a kivitelezés nem indítható el.

Azoknál a projekteknél, amelyeknél az átregisztráció időben megtörtént, a megvalósítás jellemzően lezajlott, főleg amelyeknél nem kellett bővíteni a hálózatot. Az egyfázisúról háromfázisú csatlakozásra történő átállásoknál azonban további, előre nem kalkulálható akadályok jelentkeztek.

Szűk keresztmetszet a szolgáltatónál

A szövetség tapasztalatai szerint az elosztói engedélyesek (DSO-k) ügyintézése jócskán lelassult. A hálózati engedélyezési és adminisztratív folyamatok sok esetben hónapokig tartanak, míg maga a fizikai kivitelezés jellemzően egy-két nap alatt elvégezhető lenne. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Otthoni Energiatároló Program elindulásával várhatóan több százezer új igény jelenik meg az elosztóknál, további adminisztratív torlódásokat előrevetítve.

Több ezer projekt meghiúsulásának megelőzésére a szövetség szerint elengedhetetlen

  • a támogatói oldal azonnali és aktív beavatkozása,
  • az átregisztráció felgyorsítása, elkülönített eljárásrendben kezelése,
  • általános határidő-hosszabbítás és egyedi, projektszintű, méltányossági megoldások biztosítása.

A kérdésben a szövetség egyeztet a Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgatóságával. Kész együttműködni döntéshozókkal a projektek határidőn belüli, sikeres megvalósítása érdekében.

Esélyt kaphatnak a bajba került napelemes pályázók

„A jövő hétre kaptunk időpontot az NFK illetékeseitől, egyelőre a problémát látjuk, javaslataink pedig vannak” – válaszolt a Világgazdaságnak Szilágyi László, a szövetség elnökhelyettese. Elmondta, hogy a fentiek közül a nagyobb probléma az, hogy 

a DSO-knál hónapokig, esetenként egy évig is eltart egy-egy hálózati csatlakozási kérelem elbírálása.

Ugyanakkor az összesből kiszűrhetők azok a kérelmek, amelyek esetében a csatlakozáshoz fázisbővítésre is szükség van. Ezen 1-2 ezer kérelem gyorsított adminisztrációja sok projektet menthetne meg. Szilágyi László szerint valamilyen válaszra lenne szükség azzal kapcsolatban is, hogy mi történjen a csődbe ment, felszámolás alá került kivitelezőkkel, azok napelem-telepítéseivel.

