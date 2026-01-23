Deviza
Egész Európa azt nézi, mit művelnek Magyarországon a napelemek: a hollandok és a spanyolok láttak már hasonlót – itt a hivatalos jelentés

A szél- és a napenergia együtt 2025-ben termelt első alkalommal több villamos energiát az Európai Unióban, mint a fosszilis tüzelőanyagok. Magyarország 2025-ben is Európa élén végzett a napelemekkel termelt áram 28 százalékos részarányával, megelőzve Ciprust, Görögországot, Spanyolországot és Hollandiát.
VG/MTI
2026.01.23, 18:39
Frissítve: 2026.01.23, 18:59

Magyarország tavaly is megőrizte vezető helyét Európában a napelemekkel megtermelt áram részarányában, amely 28 százalékra nőtt 2025-ben – írta az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára pénteki Facebook-bejegyzésében az Ember nemzetközi energetikai agytröszt elemzésére hivatkozva.

Daily Life In Bogacs Magyarország Európa legjobbja volt a napenergia hasznosításában 2025-ben – itt a hivatalos jelentés
Fotó: NurPhoto via AFP

Magyarország mellett még Ciprus, Görögország, Spanyolország és Hollandia mondhatja el magáról, hogy a belföldön előállított villamos energiának legalább ötödét napenergiával biztosítja – tette hozzá az államtitkár. A legutóbbi teljes adatsor szerint Magyarország 2024-ben világelső volt a napelemekkel megtermelt áram részaránya tekintetében – tette hozzá Czepek Gábor.

A jelentés kiemeli, hogy az uniós nap- és szélerőművek 2025-ben először múlták felül a fosszilis áramtermelést, míg Magyarország ezt a mérföldkövet már egy évvel korábban elérte – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy „a józan észen alapuló patrióta zöldpolitika látványos eredményeket hoz”.

Czepek Gábor szerint a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni. A februárban induló Otthoni Energiatároló Programban és a Jedlik Ányos Energetikai Program vállalkozásoknak szóló kiírásában összesen 150 milliárd forinttal ösztönzi a kormány a korszerű akkumulátorok telepítését.

„Azon dolgozunk, hogy a napenergia-forradalom után 2030-ra az európai élvonalba lépjünk előre az energiatárolásban is” – zárta bejegyzését Czepek Gábor.

Európában egyre jelentősebb a szél- és napenergia

A szél- és a napenergia együtt 2025-ben termelt első alkalommal több villamos energiát az Európai Unióban, mint a fosszilis tüzelőanyagok. A fordulatot elsősorban a napenergia gyors bővülése hozta, miközben a szén szerepe történelmi mélypontra esett, az EU ugyanakkor továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a földgázra – derül ki az Ember energetikai agytröszt honlapján csütörtökön publikált elemzésből.

A jelentés szerint a nap- és a szélenergia 2025-ben az EU villamosenergia-termelésének valamivel több, mint 30 százalékát adta, míg a fosszilis energiahordozók – szén, gáz és kisebb részben olaj – részesedése 29 százalék volt. A megújuló energiaforrások összességében – beleértve a vízenergiát és a biomasszát – 47,7 százalékos arányt értek el, míg a nukleáris energia 23,4 százalékkal járult hozzá az áramtermeléshez.

A napenergia önmagában már 13 százalékot tett ki az uniós áramtermelésből, és immár negyedik éve 20 százalékot meghaladó ütemben bővült. A termelés növekedését nagyrészt a telepített kapacitások 19-20 százalékos emelkedése hajtotta. A napenergia több országban – köztük Magyarországon, Spanyolországban és Hollandiában – már az áramfogyasztás több mint egyötödét fedezi.

Meggondolta magát Európa egyik legzöldebb országa: nem elég a napelem és a szél, atomerőműveket kezd építeni

Kis moduláris atomreaktorokkal egészítenék ki a gyengélkedő hálózatot. Dániában 40 év után feloldanák a tilalmat a nukleáris energiáról, miután a skandináv ország kénytelen volt szembesülni azzal, hogy nem képes biztosítani a stabil ellátást a lakosság számára.

