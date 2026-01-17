Megvan a titka annak, hogy hóban is szépen teljesítsen a napelem

A napelemek termelése nem áll le feltétlénül jelentős havazás idején sem. Kiderült, mit mit jelent a hó a naperőművek teljesítménye szempontjából. A titok a részletekben rejlik.

Nem szereti a naperőmű a havat, de kibírja / Fotó: yul38885 / Shutterstock

Érteni kell a naperőmű telepítéséhez

Fix tartószerkezetes rendszerek esetén a hó átmenetileg felhalmozódhat a panelek felületén, ami időszakos termeléscsökkenést okozhat – magyarázza közösségi oldalán a Green Cloud. Ugyanakkor a megfelelő, 30–35 fokos dőlésszög és a déli tájolás jellemzően biztosítja a természetes lecsúszást és olvadást.

Trackeres, bifacial rendszereknél – mint a Solar Markt csoport szihalmi és hódmezővásárhelyi erőműve – a panelek akár 55 fokos elfordulása révén a havat gyakorlatilag „lerázzák” magukról, azaz a felületről. A kétoldalú panelek további előnye, hogy a hóról visszaverődő fény a hátoldali termelést is aktiválja, ami hőt termel, így extrém hideg eseteket leszámítva minimális a kiesés.

A napelemek kifejezetten jól tűrik a hideget

Bár a napelem optimális üzemi hőmérséklete 25 Celsius-fok körüli, a panelek akár mínusz 40 fokig is üzembiztosak. A téli hidegben a hatásfokuk akár 5–10 százalékkal is javulhat az alacsonyabb elektromos ellenállás miatt. Ezért a Green Cloudnál úgy látják, hogy a téli energiatermelés sikerét nem a hó mennyisége határozza meg, hanem

a tudatos tervezés,

a korszerű technológia

és az optimálisan kialakított rendszer.

A megfelelő dőlésszög, a tracker technológia és a bifacial panelek alkalmazása ma már mérhető, valódi előnyt jelent az éves energiatermelés szempontjából.

Nem mindig csúszik le magától a hó

A Világgazdaság nemrég sorra vette, mit tehetnek a napelemesek abban az esetben, ha nem csúszik le magától a napelemükről a hó, mert például nem megfelelő a dőlésszöge. Ilyenkor marad a tisztítás, ami vagy megéri, vagy nem, vagy árt a paneleknek, vagy sikerül megkímélni őket az esetenként durva beavatkozástól. Összességében azonban nem okoz akkora kiesést az áramtermelésből az a néhány nap, amíg hó fedi a berendezést, ezért az egyedi esetektől, szempontoktól eltekintve akár békén is hagyhatjuk a havat.