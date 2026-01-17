Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dőlésszög
solar markt
panel
naperőmű

Megvan a titka annak, hogy hóban is szépen teljesítsen a napelem

Elég egy apró, de fontos dologra odafigyelni, és nem kell lemondanunk arról, hogy télen is napenergiához jussunk. A Green Cloud megosztotta, hogyan bírható rá a naperőmű, hogy az átlagosnál sokkal többet termeljen.
VG
2026.01.17, 16:13
Frissítve: 2026.01.17, 16:52

A napelemek termelése nem áll le feltétlénül jelentős havazás idején sem. Kiderült, mit mit jelent a hó a naperőművek teljesítménye szempontjából. A titok a részletekben rejlik.

naperőmű
Nem szereti a naperőmű a havat, de kibírja / Fotó: yul38885 / Shutterstock

Érteni kell a naperőmű telepítéséhez

Fix tartószerkezetes rendszerek esetén a hó átmenetileg felhalmozódhat a panelek felületén, ami időszakos termeléscsökkenést okozhat – magyarázza közösségi oldalán a Green Cloud. Ugyanakkor a megfelelő, 30–35 fokos dőlésszög és a déli tájolás jellemzően biztosítja a természetes lecsúszást és olvadást.

Trackeres, bifacial rendszereknél – mint a Solar Markt csoport szihalmi és hódmezővásárhelyi erőműve – a panelek akár 55  fokos elfordulása révén a havat gyakorlatilag „lerázzák” magukról, azaz a felületről. A kétoldalú panelek további előnye, hogy a hóról visszaverődő fény a hátoldali termelést is aktiválja, ami hőt termel, így extrém hideg eseteket leszámítva minimális a kiesés.

A napelemek kifejezetten jól tűrik a hideget

Bár a napelem optimális üzemi hőmérséklete 25 Celsius-fok körüli, a panelek akár mínusz 40 fokig is üzembiztosak. A téli hidegben a hatásfokuk akár 5–10 százalékkal is javulhat az alacsonyabb elektromos ellenállás miatt. Ezért a Green Cloudnál úgy látják, hogy a téli energiatermelés sikerét nem a hó mennyisége határozza meg, hanem

  • a tudatos tervezés,
  • a korszerű technológia
  • és az optimálisan kialakított rendszer.

A megfelelő dőlésszög, a tracker technológia és a bifacial panelek alkalmazása ma már mérhető, valódi előnyt jelent az éves energiatermelés szempontjából.

Nem mindig csúszik le magától a hó

A Világgazdaság nemrég sorra vette, mit tehetnek a napelemesek abban az esetben, ha nem csúszik le magától a napelemükről a hó, mert például nem megfelelő a dőlésszöge. Ilyenkor marad a tisztítás, ami vagy megéri, vagy nem, vagy árt a paneleknek, vagy sikerül megkímélni őket az esetenként durva beavatkozástól. Összességében azonban nem okoz akkora kiesést az áramtermelésből az a néhány nap, amíg hó fedi a berendezést, ezért az egyedi esetektől, szempontoktól eltekintve akár békén is hagyhatjuk a havat.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu