Figyelmeztette a magyarokat a NAV: megváltoztak a munkavégzés szabályai – így lehet alkalmi munkát vállalni januártól

A legfontosabb változás, hogy idén több ideig vállalható egyszerűsített foglalkoztatottként munka a kedvező feltételekkel: a mezőgazdasági idénymunka éves kerete 210 napra, az egy munkáltatónál végezhető alkalmi munkáé pedig 120 napra nő. A minimálbér emelkedésével természetesen változik az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók után fizetendő közteher és a nyugdíj számítási alapja is.
VG
2026.01.06, 07:11
Frissítve: 2026.01.06, 07:38

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy rövid távú munkaviszony, amelyben mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, valamint alkalmi munka is végezhető – speciális szabályokkal. Az idén a munkavállalói és munkáltatói oldalon is történtek változások.

nav
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a munkavállalók számára fontos információkat közölt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

2026. január 1-jétől a munkavállaló mezőgazdasági idénymunkát a korábbi 120 napos foglalkoztatási korláton túl további 90 napig, azaz összesen 210 napig végezhet. A munkáltatónak ugyanakkor a 120 napon felüli napokra magasabb közterhet kell fizetnie. 

Alkalmi munkában az idén már 120 napot lehet dolgozni akár ugyanannál a foglalkoztatónál is.

A NAV szólt, hogyan nő a napi közteher

A minimálbér emelkedésével együtt változik az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazottak után fizetendő napi közteher, és ehhez kapcsolódóan a nyugdíjszámítás alapja is magasabb lesz. A pontos összegek megtalálhatók a NAV honlapján publikált friss tájékoztatóban.

Hibát talált az szja-bevallásokban a NAV: több százan számoltak rosszul – azonnali felszólítást kapnak az érintettek

A leglényegesebb szabály változatlan: a foglalkoztatottat a munkáltatónak kell bejelentenie - de nem valamikor a munkanap folyamán, hanem minden esetben - még a munkavégzés megkezdése előtt, mivel a munkaviszony bejelentési kötelezettség teljesítésével keletkezik.

Az online felületek egyszerűsége

Több gyors és egyszerű bejelentési mód is a munkáltatók rendelkezésére áll. Érdemes a weben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását választani, mely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető, sőt, a bejelentés során a jogszabályi korlátok vizsgálata is azonnal megtörténik. De választható még az EFO vagy EFO pro mobilalkalmazás, valamint a 185-ös telefonszám is. 

Az anyák adókezdvezménye az idei év slágere

Kedvezően változtak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.

Tavaly januárhoz képest – két lépcsőben – megduplázódott a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-jétől

  • egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer,
  • két gyermek esetében 40 ezer,
  • három vagy több gyermeknél pedig 66 ezer forint

jár gyermekenként a családoknak. 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak utáni pedig már havi nettó 20 ezer forintig vehető igénybe.

Az édesanyáknak a kedvezmény igénybevétele is sokkal könnyebb: egyrészt az úgynevezett összevont nyilatkozat révén, amelyben az „anyakedvezményeket”, valamint a családi adó- és járulékkedvezményt egyszerre lehet érvényesíteni. Másrészt az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.

Jó hír annak a több mint 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, hogy nem kell újra nyilatkozniuk januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít.

