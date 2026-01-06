Figyelmeztette a magyarokat a NAV: megváltoztak a munkavégzés szabályai – így lehet alkalmi munkát vállalni januártól

Az egyszerűsített foglalkoztatás egy rövid távú munkaviszony, amelyben mezőgazdasági és turisztikai idénymunka, valamint alkalmi munka is végezhető – speciális szabályokkal. Az idén a munkavállalói és munkáltatói oldalon is történtek változások.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a munkavállalók számára fontos információkat közölt / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

2026. január 1-jétől a munkavállaló mezőgazdasági idénymunkát a korábbi 120 napos foglalkoztatási korláton túl további 90 napig, azaz összesen 210 napig végezhet. A munkáltatónak ugyanakkor a 120 napon felüli napokra magasabb közterhet kell fizetnie.

Alkalmi munkában az idén már 120 napot lehet dolgozni akár ugyanannál a foglalkoztatónál is.

A NAV szólt, hogyan nő a napi közteher

A minimálbér emelkedésével együtt változik az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazottak után fizetendő napi közteher, és ehhez kapcsolódóan a nyugdíjszámítás alapja is magasabb lesz. A pontos összegek megtalálhatók a NAV honlapján publikált friss tájékoztatóban.

A leglényegesebb szabály változatlan: a foglalkoztatottat a munkáltatónak kell bejelentenie - de nem valamikor a munkanap folyamán, hanem minden esetben - még a munkavégzés megkezdése előtt, mivel a munkaviszony bejelentési kötelezettség teljesítésével keletkezik.

Az online felületek egyszerűsége

Több gyors és egyszerű bejelentési mód is a munkáltatók rendelkezésére áll. Érdemes a weben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását választani, mely akár okostelefonról is elérhető, és az alkalmazott néhány kattintással bejelenthető, sőt, a bejelentés során a jogszabályi korlátok vizsgálata is azonnal megtörténik. De választható még az EFO vagy EFO pro mobilalkalmazás, valamint a 185-ös telefonszám is.

Kedvezően változtak 2026. január 1-jétől a harminc év alatti édesanyák adómentességének szabályai. A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.