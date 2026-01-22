Deviza
Figyelmeztet a NAV: fontos teendőnk van az adókedvezmények kapcsán – visszamenőleg is megkaphatja, aki jogosult rá

A januári fizetésben a személyi kedvezmény is érvényesíthető. A NAV elárulta, hogy az éritettek akár visszamenőleg is érvényesíthetik az szja-kedvezményüket.
VG
2026.01.22, 10:52
Frissítve: 2026.01.22, 10:53

Idén havi 16 140 forint személyi kedvezmény jár a személyi jövedelemadóból szja azoknak, akik az igénybevétel időpontjában rendelkeznek a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással, – így például laktóz vagy gluténérzékenyek –, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Closeup,Woman,Filling,Form,Of,Individual,Income,Tax,Return, NAV, szja, aóbevallás, kalkulátor
A januári fizetésben a személyi kedvezmény is érvényesíthető a NAV szerint / Fotó: Shutterstock

Az adóhatóság tájékoztatása szerint a személyi kedvezményhez szükséges orvosi igazolást szakambulancia, kórházi osztály szakorvosa, vagy – ha az állapot végleges – az általuk készített orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állíthatja ki.

Aki év közben szeretné érvényesíteni a személyi kedvezményt, annak adóelőleg-nyilatkozatot kell tennie ahhoz, hogy a munkáltató, kifizető a kedvezményt a jövedelemből érvényesíteni tudja. A nyilatkozat legegyszerűbben online tehető meg, ami – DÁP vagy Ügyfélkapu+-os belépést követően – egy kattintással érhető el a NAV honlapján.

Jelentős könnyítést jelent az érintetteknek, hogy a személyi kedvezményt érintő adóelőleg-nyilatkozat folytatólagosan is megtehető a súlyos fogyatékos állapot folyamatos fennállása esetén. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például aki tavaly nyilatkozott és kérte a kedvezmény folytatólagos érvényesítését, annak a munkáltatója folyamatosan, így idén a januári bér számfejtésekor is figyelembe veszi a kedvezményt, vagyis emiatt nem kell újra nyilatkoznia.

Amennyiben az adóév, vagy esetleg több adóév elteltével utólag állapítják meg a kedvezményre való jogosultságot, akkor az igazoláson feltüntetett kezdő naptól a kedvezmény az 5 éves elévülési időn belül, visszamenőleg érvényesíthető az adóbevallás(ok) önellenőrzésével.

A háziorvosoknak, szakorvosoknak a tavaly kiállított személyi kedvezményre jogosító igazolásokról február 2-ig kell elektronikusan adatot szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatáshoz szükséges K51-es űrlap a legegyszerűbben online az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tölthető ki, de a NAV honlapjáról is letölthető, viszont kizárólag elektronikusan nyújtható be.

A személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást, határozatot a magánszemélyeknek nem kell beküldeniük a NAV-hoz, de azt meg kell őrizniük az elévülési idő végéig.

Szja 2026: itt vannak a pontos határidők az adóbevallásról, a NAV kiadta a részleteket – a postások már úton vannak a nyomtatványokkal

A 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, de akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltőprogramjához.

Bár egyre kevesebbeket érint, de a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2025. május 20. A hivatal honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

