A NAV nevével próbálnak visszaélni a csalók – jelentős összegeket bukhat, aki nem elég óvatos
Senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket. Az adathalászok 2025-ös adóévre vonatkozó szja-visszatérítésről tájékoztatnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményében ismételten figyelmeztet, hogy kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel, vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima sms- és e-mail-küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma.
Az adóhatóság arról számolt be, hogy a kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2025. évi szja-bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult”.
A kibercsalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. A csalók nem csupán adó-visszatérítésre ösztönözhetnek, előfordul olyan üzenet is, amelyben a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.
Az adóhivatal szerint a legfontosabb mindig a megelőzés.
A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben!
Kiemelték, hogy a NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.
A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a NAV honlapján, az erről szóló adatbázis folyamatos frissül. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy aki ilyet, vagy ehhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre!
A 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, de akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltőprogramjához.
Bár egyre kevesebbeket érint, de a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2025. május 20. A hivatal honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.