A NAV nevével próbálnak visszaélni a csalók – jelentős összegeket bukhat, aki nem elég óvatos

Senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket. Az adathalászok 2025-ös adóévre vonatkozó szja-visszatérítésről tájékoztatnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményében ismételten figyelmeztet, hogy kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel, vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima sms- és e-mail-küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma.

Újabb adathalász csalásokra hívja fel a figyelmet a NAV / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Az adóhatóság arról számolt be, hogy a kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2025. évi szja-bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult”.

A kibercsalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. A csalók nem csupán adó-visszatérítésre ösztönözhetnek, előfordul olyan üzenet is, amelyben a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

Az adóhivatal szerint a legfontosabb mindig a megelőzés.

A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben!

Kiemelték, hogy a NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a NAV honlapján, az erről szóló adatbázis folyamatos frissül. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy aki ilyet, vagy ehhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre!

