Deviza
EUR/HUF385,06 0% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,89 +0,13% CHF/HUF415,28 -0,12% PLN/HUF91,12 -0,03% RON/HUF75,58 -0,04% CZK/HUF15,81 -0,12% EUR/HUF385,06 0% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,89 +0,13% CHF/HUF415,28 -0,12% PLN/HUF91,12 -0,03% RON/HUF75,58 -0,04% CZK/HUF15,81 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 850,16 -0,36% MTELEKOM1 926 -0,1% MOL3 592 0% OTP37 610 -0,69% RICHTER10 240 -0,1% OPUS550 0% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS155 +1,29% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 275,73 -0,04% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 545,75 -0,6% BUX120 850,16 -0,36% MTELEKOM1 926 -0,1% MOL3 592 0% OTP37 610 -0,69% RICHTER10 240 -0,1% OPUS550 0% ANY7 880 +0,76% AUTOWALLIS155 +1,29% WABERERS5 260 +0,38% BUMIX10 275,73 -0,04% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 545,75 -0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csalás
NAV
adathalászat
átverés

A NAV nevével próbálnak visszaélni a csalók – jelentős összegeket bukhat, aki nem elég óvatos

Újabb adathalász csalásokra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV hangsúlyozza, hogy soha nem kommunikál e-mailben és sms-ben.
VG
2026.01.21, 09:50
Frissítve: 2026.01.21, 09:53

Senki ne dőljön be az adathalászoknak, akik a hét elejétől a NAV nevében küldenek csaló e-maileket. Az adathalászok 2025-ös adóévre vonatkozó szja-visszatérítésről tájékoztatnak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdai közleményében ismételten figyelmeztet, hogy kizárólag a tárhelyre érkező üzenetekkel, vagy postán keresztül kommunikál az ügyfelekkel, a sima sms- és e-mail-küldés továbbra sem hivatalos ügyintézési forma.

20191015_0038_MOR árverés NAV
Újabb adathalász csalásokra hívja fel a figyelmet a NAV / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

Az adóhatóság arról számolt be, hogy a kamuüzenetekkel próbálkozó adathalászok ezúttal e-mailben küldenek felhívást, amelyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2025. évi szja-bevallása alapján 140 000 forint összegű adó-visszatérítésre jogosult”.

A kibercsalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. A most küldött e-mailekben jellemzően a NAV Ügyfélportál hivatalos logóját használják fel. A csalók nem csupán adó-visszatérítésre ösztönözhetnek, előfordul olyan üzenet is, amelyben a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel.

Az adóhivatal szerint a legfontosabb mindig a megelőzés.

A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy sms-ben! 

Kiemelték, hogy a NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papíralapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló sms-ek és e-mailek megtekinthetők a NAV honlapján, az erről szóló adatbázis folyamatos frissül. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy aki ilyet, vagy ehhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre!

Szja 2026: itt vannak a pontos határidők az adóbevallásról, a NAV kiadta a részleteket – a postások már úton vannak a nyomtatványokkal

A 2025-re vonatkozó bevallások tervezetét idén is elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, de akik ennek ellenére maguk töltenék ki a dokumentumot, már hozzáférhetnek az szja-bevallás webes kitöltőprogramjához.

Bár egyre kevesebbeket érint, de a NAV megkezdte a papíralapú nyomtatványok postázását is. Az szja bevallásának és befizetésének határideje: 2025. május 20. A hivatal honlapján minden információ megtalálható, egy rövid tájékoztató segít az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit, legalapvetőbb tudnivalóit. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, aki pedig a részletes információkról is szeretne tájékozódni, megtudhatja, hol keresse.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu