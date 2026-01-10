Havi több tízezer forint sorsa dől el most: megszólalt a NAV a kedvezményekről

Az adóhivatal online rendszerében már 33 ezren kérték a családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya is itt jelezte az anyakedvezmények igénybevételét – közölte a NAV.

NAV: kész tolongás alakult ki az anyáknak járó kedvezményért / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert például gyermeke után családi kedvezményre jogosult, többgyermekes édesanya, 30 év alatti anya, már a januári fizetéssel megkaphatja azt, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadja adóelőleg-nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének – hangsúlyozták a közleményben.

Kiemelték, hogy a NAV elektronikus űrlapjain, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) már eleve ki van töltve az adatok nagy része, így szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen, és a kitöltött nyilatkozatot a NAV továbbítja a munkáltatónak. Aki a hagyományos, papíros megoldások híve, a NAV honlapjáról kinyomtathatja és kitöltheti kézzel is a nyilatkozatot, ez esetben két példányban, aláírva adhatja le munkahelyén.

A NAV tájékoztatása szerint a nyilatkozatok egy részét a munkáltató már folytatólagosan figyelembe veszi, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évről évre kitölteni.

Ilyen a többgyermekes anyák kedvezményéről szóló űrlap. Így aki már tavaly nyilatkozott a háromgyermekes anyák kedvezményéről, annak az idén ezt már nem kell megtennie. A kétgyermekes édesanyáknak még az idén nyilatkozniuk kell, és érdemes ezt mielőbb megtenniük, ha szeretnék, hogy a januári fizetésük is több legyen.

A NAV hangsúlyozta, hogy

a családi kedvezményről és a harminc év alatti anyáknak járó szja-mentességről viszont minden évben nyilatkozni kell.

2026 másik újítása az összevont nyilatkozat, amelyben a családi kedvezmény mellett a többgyermekes anyák szja-mentességéről is lehet nyilatkozni, ha a többgyermekes édesanya családi kedvezményre is jogosult – emlékeztetett az adóhivatal.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kérheti a neki járó összeget. Aki pedig tavaly év közben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallás benyújtásával kapja meg a neki járó kedvezményeket.