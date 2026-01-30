Kevesebben születtek, mérséklődött a halálozások száma Magyarországon

Továbbra is csökken a népesség Magyarországon: 2025 decemberében kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban, és bár a halálozások száma is mérséklődött, a természetes fogyás így is jelentős maradt. A magyar népesség immár 9,5 millió fő alá került.