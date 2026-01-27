Verik a fejüket a falba a szerbek, nem értik, mit műveltek az oroszok a Mollal: fillérekért adták el a NIS-t a magyaroknak

A Mol által a Szerbiai Kőolajipari Vállalatért (NIS) fizetett ár alacsonyabb a piaci várakozásoknál – nyilatkozta Nenad Gujanicic, a Momentum Securities szerbiai brókercég vezető elemzője. Aleksandar Vucic szerb elnök a Blic TV-ben arról számolt be, hogy hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.

Szerbiai elemzők szerint a Mol jól járt a NIS megszerzésével / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Nenad Gujanicic szerint ez azt jelenti, hogy a NIS 100 százaléka közel kétmilliárd eurót ér, ami a piaci várakozások alsó határa. A becslések ugyanis 2–3 milliárd euró között mozogtak a teljes vállalatra vonatkozóan.

A szakértő szerint az árat befolyásolhatta az a tény is, hogy az eladás kényszerűségből történik, és hogy a NIS veszteségeket szenvedett, különösen azóta, hogy az amerikai Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) szankciói hatályba léptek.

„Ez nem egy klasszikus adásvételi ügylet, és az a tény, hogy az eladást az OFAC-nak is jóvá kell hagynia, szűkítette a potenciális vevők körét, ami a Mol kezére játszott, és lehetővé tette számára, hogy egy jó vállalatot kedvezőbb áron vásároljon meg” – mondta Gujanicic a 021.rs szerbiai hírportálnak. Hozzátette, hogy értesülései szerint 5 százalékot a szerb állam fog venni a Moltól, amit a magyar cég arányosan ugyanolyan áron foga eladni, amelyen a NIS-ben a részesedését megszerzi. Vagyis nagyjából 90 millió euróért. A Molnak így is 51 százalékos részesedése marad.

Többet érhet a NIS, mint amit a Mol fizetett érte

„A NIS könyv szerinti értékén alapuló számításaink alapján a finomítóba, a hőhálózatba és a kiskereskedelmi hálózatba eszközölt befektetések értéke 2,9 milliárd euró. Figyelembe véve, hogy a vállalatnak a nagykereskedelemben 80 százalékos, a kiskereskedelemben 50 százalékos a részesedése, valamint azt a tényt is, hogy a vállalat szankciók alatt áll, az ár a Mol számára kedvező, az oroszok számára viszont kedvezőtlen” – foglalta össze Branislav Jorgic tőzsdei szakértő. Becslése szerint az orosz részesedés értéke 1,5–1,6 milliárd euró között kellett volna hogy legyen.