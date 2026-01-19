Váratlan fejlemény: nem a Molé lehet a szerb olajfinomító, feldarabolhatják a NIS vagyonát – az utolsó pillanatban bekavarhatnak az oroszok

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi belgrádi látogatása során kijelentette, hogy a Mol csoport a magyar kormány támogatását élvezi a NIS-ben való részesedés megvásárlásában. „Ez hatalmas előrelépést jelentene Közép-Európa ellátásbiztonsága szempontjából” – nyilatkozta csütörtökön a tárcavezető, aki szerint reális esély van arra, hogy a Mol néhány napon belül kulcsfontosságú megállapodásra jusson a Gazpromnyefttyel a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról.

A NIS feldarabolásának lehetősége is felmerült / Fotó: AFP

„A kritikus pont az, hogy nem tudjuk, miről tárgyal a Mol és a Gazpromnyefty, illetve hogy az orosz fél megpróbál-e megoldást találni a tulajdonrész megtartására” – mondta Vladan Pavlovic, az Ipopema Securities elemzője a Direktrno szerb hírportálnak.

Bár Szijjártó Péter arról számolt be a szerbeknek, hogy a Mol csoport érdekelt a többségi tulajdonos szerepének megszerzésében, az Egyesült Arab Emírségekbeli ADNOC vállalat továbbra is élénken érdeklődik a NIS részesedésének megvásárlása iránt.

Aleksandar Vucic szerb elnök a héten látogatást tett az arab országban, ahol többek között a NIS eladásáról is tárgyalt Mohamed bin Zajed Al Nahjan elnökkel. Vucic Abu-Dzabiban azt közölte, hogy a Mol és az ADNOC egyszerre is részt vehet az orosz részesedés megvásárlásában a NIS-ben. Az olajfinomító értékesítéséhez azonban az amerikai OFAC-nak is jóvá kell hagynia a tranzakciót.

Vladan Pavlovic szerint, ha mindkét vállalat valóban érdekelt, akkor az lenne a megoldás, hogy a Mol csoport működtetné a kiskereskedelmi hálózatot, a pancsovai finomító pedig az arab ADNOC-hoz kerülne.

Az Adriatic Oil Pipeline (Janaf) korábban újraindította a nyers olaj szállítását a pancsovai finomítóba, amely várhatóan a hét végére újra működőképes lesz. Az OFAC működési engedélye, amely lehetővé tette ezt a nyersolaj-szállítást, azonban január 23-án lejár.

A Világgazdaság írásban kereste a Molt, kommentárt kérve a szerb sajtóban megjelent információkról. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban felmerült-e a forgatókönyv a NIS-vagyon felosztásáról az arabok és a magyarok között, illetve arról is érdeklődtünk, hol tart jelenleg a tárgyalás az orosz féllel, az mikorra zárulhat le. Amint választ kapunk, azonnal beszámolunk róla.