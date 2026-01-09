Óriási hibát követhetnek el a nyugdíjasok a 13. és a 14. havi nyugdíjjal: de van rá megoldás – ezt javasolják a szakértők
Februárban az átlagos nyugdíjas számlájára közel 600 ezer forint érkezhet a 13. és a részben bevezetett 14. havi nyugdíjnak köszönhetően. Tudatos pénzügyi lépésekkel ez a plusz akár tartalékként, kamatbevételként vagy havi szinten is érezhető előnyként hasznosítható.
A Biztos Döntés friss írása szerint 2026 februárja kiemelten fontos hónap lesz a nyugdíjasok számára. A rendes havi ellátáson felül ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj, és elindul a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetése is.
Az átlagos pluszjövedelem – körülbelül 582 750 forint – már komoly döntési helyzetet teremt, ám sokan hibáznak, és rövid idő alatt elköltik ezt az összeget.
A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.
Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.
Pénzügyi előny kovácsolható a februári nyugdíjból
A legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás a banki lekötés. Jelenleg több konstrukció kínál 5–10 százalék közötti éves kamatot, amelyek adózás után is érezhető nyereséget biztosítanak. Ez különösen hasznos, ha a pénzre belátható időn belül szükség lehet.
Szintén ajánlott a Magyar Állampapírok kihasználása. A Fix Magyar Állampapír kiszámítható, fix kamatot kínál többéves futamidőre, míg a Magyar Állampapír Plusz rugalmasabb hozzáférést biztosít, kedvező visszaváltási lehetőségekkel. Ez a megoldás különösen a hosszabb távú pénzügyi biztonságot növeli.
A plusznyugdíj egészségpénztári befizetésre is fordítható.
Ez adókedvezményt eredményez, és segít az egészségügyi kiadások átláthatóbb kezelésében.
Ezenfelül a meglévő hitelek törlesztése vagy előtörlesztése is racionális döntés lehet, mivel csökkentheti a jövőbeni kamatteher és a havi törlesztőrészlet nagyságát.
A tartalékképzés fontosságát sem szabad elfelejteni. Váratlan egészségügyi, lakással kapcsolatos vagy családi kiadások jelentős terhet róhatnak a havi költségvetésre, ezért célszerű a 13. és 14. havi nyugdíj egy részét elkülönített vésztartalékként kezelni. Ezt a tartalékot érdemes biztonságos, gyorsan hozzáférhető és mérsékelt hozamot biztosító formában megtartani.
Összességében a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.
