Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,67 +0,36% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,56 +0,12% RON/HUF75,83 +0,17% CZK/HUF15,89 +0,2% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,67 +0,36% GBP/HUF444,44 +0,09% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,56 +0,12% RON/HUF75,83 +0,17% CZK/HUF15,89 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88% BUX116 510,12 +0,52% MTELEKOM1 862 +1,2% MOL3 200 +2,83% OTP36 590 -0,57% RICHTER10 280 0% OPUS555 +1,65% ANY7 620 +3,25% AUTOWALLIS151 +1% WABERERS5 300 0% BUMIX10 299,14 +1,32% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 564,56 +0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
juttatás
14. havi nyugdíj
13. havi nyugdíj
befektetés

Óriási hibát követhetnek el a nyugdíjasok a 13. és a 14. havi nyugdíjjal: de van rá megoldás – ezt javasolják a szakértők

Így alakítható át a februári juttatás hosszú távú előnnyé. A 13. és 14. havi nyugdíj jelentős pluszpénzt hoz, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy rögtön elköltik.
VG
2026.01.09, 18:40
Frissítve: 2026.01.09, 18:49

Februárban az átlagos nyugdíjas számlájára közel 600 ezer forint érkezhet a 13. és a részben bevezetett 14. havi nyugdíjnak köszönhetően. Tudatos pénzügyi lépésekkel ez a plusz akár tartalékként, kamatbevételként vagy havi szinten is érezhető előnyként hasznosítható.

Csomagpont MPL CSAK SZF-05 nyugdíj
A 13. és 14. havi nyugdíj jelentős pluszpénzt hoz, de sokan elkövetik azt a hibát, hogy rögtön elköltik / Fotó: Németh András Péter

A Biztos Döntés friss írása szerint 2026 februárja kiemelten fontos hónap lesz a nyugdíjasok számára. A rendes havi ellátáson felül ekkor érkezik a 13. havi nyugdíj, és elindul a 14. havi nyugdíj lépcsőzetes bevezetése is. 

Az átlagos pluszjövedelem – körülbelül 582 750 forint – már komoly döntési helyzetet teremt, ám sokan hibáznak, és rövid idő alatt elköltik ezt az összeget.

A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz.

Egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

Pénzügyi előny kovácsolható a februári nyugdíjból

A legbiztonságosabb és legegyszerűbb megoldás a banki lekötés. Jelenleg több konstrukció kínál 5–10 százalék közötti éves kamatot, amelyek adózás után is érezhető nyereséget biztosítanak. Ez különösen hasznos, ha a pénzre belátható időn belül szükség lehet.

Szintén ajánlott a Magyar Állampapírok kihasználása. A Fix Magyar Állampapír kiszámítható, fix kamatot kínál többéves futamidőre, míg a Magyar Állampapír Plusz rugalmasabb hozzáférést biztosít, kedvező visszaváltási lehetőségekkel. Ez a megoldás különösen a hosszabb távú pénzügyi biztonságot növeli.

A plusznyugdíj egészségpénztári befizetésre is fordítható. 

Ez adókedvezményt eredményez, és segít az egészségügyi kiadások átláthatóbb kezelésében.

Ezenfelül a meglévő hitelek törlesztése vagy előtörlesztése is racionális döntés lehet, mivel csökkentheti a jövőbeni kamatteher és a havi törlesztőrészlet nagyságát.

A tartalékképzés fontosságát sem szabad elfelejteni. Váratlan egészségügyi, lakással kapcsolatos vagy családi kiadások jelentős terhet róhatnak a havi költségvetésre, ezért célszerű a 13. és 14. havi nyugdíj egy részét elkülönített vésztartalékként kezelni. Ezt a tartalékot érdemes biztonságos, gyorsan hozzáférhető és mérsékelt hozamot biztosító formában megtartani.

Összességében a februári pluszjövedelem tudatos felhasználása hosszú távon is növelheti a pénzügyi biztonságot, miközben elkerülhetők a gyakori hibák, amikor a teljes összeget rövid idő alatt elköltik.

Fontos változás a nyugdíjaknál: ezért érkezik máskor, és erre számíthatnak az idősek év elején

A nyugdíjasok többsége jól tudja, havonta mikor érkezik az illetménye, decemberben ez korábban történik meg. Nem csak ezt érdemes tudni: több fontos változás is érinti a nyugdíjakat az év elején. Mutatjuk, melyek ezek.

 

 

Állampapír

Állampapír
204 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu