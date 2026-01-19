Két hét múlva olyan történik Magyarországon, mint még soha: egyszerre 1200 milliárd forintot önt rá a magyarokra a kormány, ők kapják meg – nagyon észnél kell lenniük

Újra különösen nagy háztartási bevételeket hoz a februári hónap az egyszeri kormányzati juttatások nyomán: csak a fegyverpénz és ez extra nyugdíjkifizetések nagyjából 1200 milliárd forint pluszt hozhatnak az érintetteknek – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a Biztos Döntés pénzügyi szakújságírója.

Fotó: torcsabi

Négy év szünet – 2022 februárja – után az idén is jelentős többletbevétellel számolhatnak februárban a háztartások: a 2024 óta már teljes 13. havi nyugdíj mellett a fegyverpénz már másodszor érkezik majd az érintett szervezeteknél dolgozóknak, és teljesen új elemként a 14. havi nyugdíj első heti része is megjelenik az extra bevételek között – hívja fel a figyelmet.

„A 2022. elején nyújtott extra kormányzati juttatások jóval szélesebb kört érintettek – hiszen akkor az szja-visszatérítés is szerepelt a listán –, ám annyiban feltétlenül hasonló most is a helyzet, hogy jelentős többletbevétel keletkezik a háztartásoknál, ami elvben a megtakarítási portfóliót is érezhetően növelheti” – emlékeztet Barát Mihály.

Ráadásul az idén több olyan elemmel is számolni lehet, amelyek szintén jelentős bevételeket hagynak a háztartásoknál, csak éppen havi szinten jelentkeznek, illetve inkább közvetett a hatásuk: ilyen például a gyermekes anyák adómentességének fokozatos kiterjesztése vagy a közszolgálati otthontámogatás bevezetése.

A négy évvel ezelőtti tapasztalatok alapján viszont túl nagy optimizmusra nincs ok: 2022 februárjában egyetlen hónap alatt 865 milliárd forinttal – 7,2 százalékkal –, 12 900 milliárd forintra ugrott a lakossági betétek Magyar Nemzeti Bank által kimutatott állománya, vagyis az extra bevételek legnagyobb része a lakossági folyószámlákon kötött ki. „Ezzel önmagában nem is lenne baj, ám a frissen jött pénz döntő része lekötetlen folyószámlabetétként élt tovább, vagyis később sem fektették be” – hangsúlyozza.

A jegybank adatai szerint 2025 novemberére új csúcsra,

13 750 milliárd forint fölé emelkedett a lakossági betétek állománya Magyarországon, ami 9,3 százalékos növekedés 2024 tizenegyedik hónapjához képest.

Figyelemre méltó viszont, hogy a látra szóló és folyószámlabetétek mennyisége 12,5 százalékkal, 11 737 milliárd forintra nőtt egy év alatt, így a lakosság a bankszámlákon lévő pénz 85,4 százalékát tartotta lekötés nélkül. „Ez rendkívül magas arány, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy tíz éve még a lakossági betétek közel felét, öt éve pedig 23 százalékát lekötötték” – emeli ki Barát Mihály.

A pihenő pénzek magas aránya miatt pedig éves szinten több százmilliárd forintnyi kamattól fosztják meg magukat a háztartások.

