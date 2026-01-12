Deviza
nyugdíj
14. havi nyugdíj
Nyugdíjemelés
nyugdíjutalás
13. havi nyugdíj
kormány
posta

Nagy napra ébredtek a nyugdíjasok: pénzt küld a kormány, többet, mint eddig valaha, úton vannak a postások – ez csak a kezdet, februárban jön az igazi durranás

Hecker Flórián
2026.01.12, 09:57
Frissítve: 2026.01.12, 10:17

Ahogy arról a Magyar Államkincstár jó előre tájékoztatott, hogy a 2026-os év első nyugdíjkifizetése utalással január 12-én, azaz ma hétfőn esedékes.

nyugdíj, nyugdíjas, utalás, pénzügy
Nyugdíj: nagy nap a mai, pénzt küld a kormány, többet, mint eddig valaha / Fotó: Circlephoto / Shutterstock

Ez a dátum a belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő utalás esetén érvényes, amelynél az ellátás jóváírása még ma be is következik.

Aki nem utalva kapja a nyugdíját – ők mintegy 800 ezren vannak –, annak a postai kézbesítést kell figyelnie. Ebben az esetben a kifizetésről azt érdemes tudni, hogy 

  • az mindig a tárgyhónapban történik (például a januári nyugdíjat januárban hozza postás).
  • Az ellátások kézbesítésének ütemezését az adott hónapon belül a Magyar Posta Zrt. végzi el.
  • A Posta a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban az úgy nevezett "Nyugdíjkifizetési naptár" formájában tájékoztatja a nyugdíjasokat.
  • A Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat.

A januári kifizetések azért is különlegesek, mert most érkeznek először a megemelt nyugdíjak.

Nyugdíj: nagy nap a mai, pénzt küld a kormány, többet, mint eddig valaha

A legfőbb változás, hogy a 2026-os inflációkövető nyugdíjemelés értelmében a nyugdíjasok 

3,6 százalékkal magasabb nyugdíjhoz jutnak hozzá,

mint 2025 decemberében. Ahogy arra a Portfolio felhívta a figyelmet: 2025 végén nagyjából 250 forintot ért el az átlagnyugdíj, így a 3,6 százalékos emelés átlagosan körülbelül 9-10 ezer forintot eredményezhet.

Az igazi nagy durranás viszont majd februárban következik.

Februári nyugdíjak: pénzesőre kell számítani

A január tehát jól kezdődik, de a február még sokkal jobbnak ígérkezik. A tél végén ugyanis

  • egyrészt utalják a megemelt nyugdíjat,
  • érkezik a teljes 13. havi nyugdíj,
  • továbbá első alkalommal kifizetik a 14. havi nyugdíj első részletét is.
