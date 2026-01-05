Orbán Viktor megszólalt Venezueláról: ezt a magyarok pénztárcája is megérezheti – rekordgyorsasággal jött be a miniszterelnöki jóslat?
A venezuelai helyzet akár még csökkentheti is a globális olajárat, így a hazai benzinárakra is jótékonyan hathat – foglalta össze a helyzetet Orbán Viktor évindító sajtótájékoztatóján. A kormányfő emlékeztetett: Magyarország számára fontos, hogy Venezuela képes a világ olajkészletének 40 százalékát ellenőrizni, ez olyan erő, amely képes a világ olajárát befolyásolni.
Szerinte a mainál olcsóbb energiaszintek kellenek Trumpnak, komoly esélyt lát arra, hogy ez Magyarország számára kedvezőbb világpiaci olajár jön létre.
Már reagált a piac
A piac egy drámai hétvége következményeit mérlegeli, amelynek során az Egyesült Államok elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, Donald Trump amerikai elnök pedig bejelentette, hogy ideiglenes amerikai irányítás alá helyezi a dél-amerikai országot.
Trump vasárnap újságíróknak azt mondta, újabb csapást rendelhet el, ha Venezuela nem működik együtt az Egyesült Államok azon törekvéseivel, hogy megnyissa olajiparát és megfékezze a kábítószer-kereskedelmet. Katonai fellépéssel fenyegette meg Kolumbiát és Mexikót is. „Venezuela elnöke,
Nicolás Maduro eltávolítása valószínűleg nem jár érdemi, rövid távú gazdasági következményekkel a világgazdaság számára
– mondta a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. – Politikai és geopolitikai hatásai azonban tovagyűrűznek.”
A Brent típusú kőolaj határidős jegyzései a plusz és mínusz tartomány között mozogtak, legutóbb 0,7 százalékkal 60,33 dollárra estek vissza, miközben az olajpiacok az amerikai venezuelai beavatkozás, valamint az OPEC+ vasárnapi döntésének hatását értékelték, amely szerint a szervezet változatlanul hagyja a kitermelési szinteket.
Az új bábelnök együttműködik
Delcy Rodriguez ügyvezető elnök első nyilatkozata szerint Venezuela újra megerősíti elkötelezettségét a béke és a békés együttélés mellett. „Hazánk külső fenyegetések nélkül, tiszteletben és nemzetközi együttműködésben szeretne élni. Úgy gondoljuk, hogy a globális békét először az egyes nemzeteken belüli béke garantálásával építik fel.
Az Egyesült Államok és Venezuela, valamint Venezuela és a régió más országai közötti kiegyensúlyozott és tisztelettudó nemzetközi kapcsolatok felé való elmozdulást helyezzük előtérbe.
Ezek az elvek irányítják diplomáciánkat a világ többi részével – írja a Facebookon. – Donald Trump elnök, népeink és térségünk békét és párbeszédet érdemel, nem háborút. Mindig is ez volt Nicolás Maduro elnök üzenete és most egész Venezuela üzenete. Ez az a Venezuela, amelyben hiszek, és ennek szenteltem az életemet. Egy Venezueláról álmodom, ahol minden jó venezuelai összejöhet. Venezuelának joga van a békéhez, a fejlődéshez, a szuverenitáshoz és a jövőhöz.”
Egyelőre nincs árrobbanás – igaza van Orbánnak
Noha tartani lehetett egy árrobbanástól a hazai üzemanyagkutakon a venezuelai fejlemények hatására, melyben a világ legnagyobb olajtermelő országában hajtott végre katonai akciót az Egyesült Államok, egyelőre nem igazolódtak be a félelmek.
Fellélegezhetnek az autósok: január 6-án, kedden sem a benzin, sem a gázolaj ára nem változik – derül ki a Holtankoljak cikkéből. Ezek alapján
január 5-én és várhatóan másnap is a 95-ös benzin literje átlagosan 558 forintba, a gázolajé pedig 570 forintba kerülhet.
Pedig jogos volt a félelem, hogy az új év rögtön áremelkedéssel indult.