Szenzáció: beszáll a Formula-bizniszbe a 4IG és a One – ezt a fiatal magyar autóversenyzőt támogatják

Martin már tavaly ősszel megkezdte az ismerkedést új csapatával és összesen öt helyszínen tesztelt, a teljesítményével pedig rögtön az első teszt során meglepte mind a Rodin mérnökeit, mind Kiss Pál Tamást, a Martin pályafutását egyengető Motorsport Talent Management (MOTAM) sportszakmai vezetőjét, hiszen azonnal ráérzett az F4-esnél jóval erősebb és gyorsabb GB3-as autóra – jelentette be sajtótájékoztatóján a One Magyarország.

A One és 4iG együttműködésével lép szintet Molnár Martin, a tehetséges pilóta / Forrás: One Magyarország

Ez természetesen a köridőkön is meglátszott – a 17 esztendős magyar versenyző a második tesztnapon már a tavalyi bajnok Alex Ninovicot szorongatta, majd Spában, egy számára teljesen ismeretlen pályán nem sokkal maradt el a brit F4-et 2023-ban rekordszámú győzelemmel megnyerő, tavaly a GB3-ban teljes szezont teljesítő Deagen Fairclough-tól.

Ami a GB3 idei versenynaptárát illeti, ez a sorozat csak a nevében brit, hiszen valójában öt különböző ország ad otthont a futamoknak, köztük Magyarország is, így Martin életében először hazai környezetben is rajthoz állhat autóversenyzőként. A Hungaroring mellett négy másik F1-es helyszín:

Spa,

Barcelona,

Silverstone

és a Red Bull Ring

is a naptár része, a mezőny tagjai tehát olyan pályákon gyűjthetnek tapasztalatot, amelyeken reményeik szerint pályafutásuk későbbi részében is versenyezni fognak. Az első versenyhétvégét április 23. és 26. között, Silverstone-ban rendezik, a teljes 2026-os versenynaptár ITT érhető el.

Martin és a többi pilóta az olasz Tatuus által gyártott, a 2025-ös szezonra bevezetett, az idei évtől a megnövelt motorteljesítmény okán már több mint 300 lóerős autóval fog versenyezni, amelynek aerodinamikai jellemzőit a modern F1-es autók inspirálták, és amely a sorozat történetében első alkalommal állítható hátsó szárnnyal, azaz DRS-sel is rendelkezik, mindezt a korábbi modellhez képest jelentősen nagyobb leszorítóerő mellett, ami az idei szezonra további fejlesztésekkel még jobb köridők elérését teszi lehetővé. A gumikat az F1-hez hasonlóan a Pirelli szállítja.

Molnár Martin / Forrás: One Magyarország

Noha a magyar versenyző számára minden új lesz, a brit F4-gyel ellentétben a GB3-ban nem lesz tanulóéve, a tervek szerint ugyanis egy szezont fog eltölteni ebben a bajnokságban, és ha minden jól megy, akkor 2027-ben továbblép az F1-es hétvégék betétfutamaként rendezett FIA F3-ba.