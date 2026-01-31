Orbán Viktor teljesen váratlanul történelmi bejelentést tett Hatvanban: feltámasztják a legendás magyar járműmárkát – újra beindul a hazai gyártás
Hatvanba ért a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése most szombaton, amelyen Orbán Viktor is színpadra lépett délben.
A miniszterelnök először felidézte, hogy 2010 óta ez a körzet a Fidesszel van, de nem volt ez mindig így, mert 2002-ben elveszítették az itteni mandátumokat, amit 1998-ban szereztek meg.
Méltatta Szabó Zsolt országgyűlési képviselő munkáját és Pajtók Gáborét is, aki Eger városát képviseli. Külön is kitért Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos munkájára, amit óriási harcnak nevezett. Felidézte, hogy a héten elmarasztalták Magyarországot, mert az ENSZ-ben nemet mondott a kábítószer legalizálására.
Orbán Viktor szerint a Fidesz kormányzása Heves megyének is hozott adócsökkentést, 13. és 14. havi nyugdíjat, családtámogatást. Felújították a hatvani kórházat, nőttek az óvodai férőhelyek, most 9000 gépkocsi van a városban, 2010 előtt kétszer annyi bűncselekmény volt, mint most és 42 százalékkal csökkent a munkanélküliség, valamint 1,4 milliárd adósságot vettek le Hatvan válláról.
Orbán Viktor történelmi bejelentése: feltámasztják a legendás magyar járműgyárat
De Heves sem járt rosszul: 50 milliárdos kínai gyárat hoztak, hatalmas amerikai beruházás jön Gyöngyösre, Egerben 100 milliárdos útfejlesztés következik.
Hevesben nem kell magyarázni a háború rémségeit, hiszen az itteni cukorgyárnál gettó működöt. Rengeteg embert soroztak be innen, amerikai és angol repülőgépek pedig lebombázták a pályaudvart és környékét, rengetegen haltak meg, majd jött a hadifogság.
A bevezetőt követően Orbán Viktor azonnal kemény kérdést kapott a magyar autógyárak helyzetéről. A miniszterelnök szerint lehet érezni, hogy ciklikusság van az autóiparban, a kérdés az, lehet-e stabilizálni a helyzetet.
Szerinte az itt dolgozóknak nem kell aggódniuk, ennek az ágazatnak van jövője. A magyarországi telephelyek ráadásul a legsikeresebbek, ezért nem kell tartani a bezárásoktól. A magyar munkások jobbak, versenyképesebbek, mint a külföldi gyárakban dolgozók.
Azonban van egy technológiai váltás, de hogy kell átállni? Brüsszel mindent elrontott, amit elronthatott, mert erőszakosan akarta levezényelni, kívülről akarta rákényszeríteni az iparági szereplőkre.
Korábban azt gondolta az ember, ha autó, az német. Ennek vége van. Lehet, hogy német.
Magyarország viszont nagy téteket tett az elektromos átállásra. A debreceni BMW 2026-ra tervezett összes elektromos autóját már eladták. Jó pályán vagyunk, ugyanilyen jó hírei vannak más járműgyárakról is.
Itt jelentette be, hogy hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a haza járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik,
ez pedig a Rába.
Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most az lesz, Rába-Tátra és ezeket Győrben fogjuk gyártani és lesz újra önálló magyar teherautógyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat.
Orbán Viktort ezt követően a cigányság helyzetéről kérdezték. Rámutatott, hogy sok tízezer cigány honfitársunk ma már a munkaerőpiacon állja meg a helyét és ez óriási dolog.
Ez jó irányú elmozdulást jelent. Csakhogy a cigányság 3 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, miközben ez általánosságban 30 százalék. Érettségivel 11 százalékuk rendelkezik, a többiek alapfokú végzettséggel rendelkeznek, tehát 80 százalékuk.
Ez veti fel a kérdést, hogyan vélekedjünk a fizikai munkáról. Mindenkinek van önérzete, a magyaroknak és a cigányoknak is. Ha olyan mondatot hallanak, hogy ti csak erre vagytok jók, akkor sérül az önérzet. A politika olyan, hogy vannak erős emberek, meg vannak erős mondatok és ezek közül némelyik félrecsúszik.
Ezeket meg lehet beszélni, helyre lehet tenni. De az világos, hogy egy ember értékét az elvégzett munka minősége adja, ne ma származása, nem az iskolája. Ezért Orbán Viktor fejében úgy van, hogy egy takarító tisztességesen elvégzett munkáját előbbre sorolja, mint egy rosszul dolgozó szellemi embert.