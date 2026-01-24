Deviza
DPK
ukrajna
Orbán Viktor
Brüsszel

Történelmi beszédet mondhat Orbán Viktor: „baj van a világban", hangsebességgel zuhan felénk az atombomba – élő!

A Digitális Polgári Körök, közismert nevén DPK történetének egyik legjelentősebb beszédét mondhatja Orbán Viktor. A tét soha nem volt ekkora, egy napja sincsen, hogy az Európai Unió befogadta Ukrajna 800 milliárd dolláros pénzügyi igényét, ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az EU saját költségvetéséből oldaná meg a háború sújtotta ország pénzelését. „Baj van a világban, és valakinek békét kellene teremtenie” – mondja a kormányfő, aki szerint budapesti békecsúcs lesz, de a következő száz évben olyan parlament Magyarországon nem, amely az ukránok mellett szavazzon. Kövesse élőben a miniszterelnök beszédét!
Németh Tamás
2026.01.24., 11:03
Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Frissülő cikkünk...

„Azt nem tudom, hogy mi lesz a Kaposvár-Fehérvár kosárlabdameccs végeredménye, de azt igen, hogy a végén mindnyájan magyarok vagyunk" - kezdte beszédét a miniszterelnök, aki megköszönte Szita Károly polgármester támogatását az elmúlt években. „Igyekeztük a kormány részéről ezt mindig meghálálni, régi barátság ez, soha nem untuk meg egymást" – így a kormányfő. 

 

 

Orbán Viktor miniszterelnök a DPK egyik állomásán mond beszédet
Orbán Viktor miniszterelnök a DPK egyik állomásán mond beszédet / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Lázár János is beszédet mondott

A miniszterelnök előtt többek között Lázár János is beszédet mondott. „Jó napot kívánok, köszönöm a kaposváriak meghívását és a somogyiak vendégszeretetét" – kezdte az építési és közlekedési miniszter a DPK-n. Mint mondta, a jövőben sem változtat azon, hogy őszintén, nyíltan beszél a megoldandó problémákról. Felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz és tagjainak kötelessége, hogy mindenkinek munkát teremtsenek Magyarországon, nem pedig bevándorlók jöjjenek be az országba. „A munkást, attól függetlenül, hogy szellemi, vagy fizikai, tisztelet övezi" – szögezte le a politikus reagálva a balatonalmádiban elmondott, később sokak által félreértett beszédére a cigánysággal kapcsolatban. 

Mint folytatta, „a 2026-os választás tétje, hogy miben juthatnak előre a magyarok. Ha mi maradunk kormányon, az emberek családalapításba, otthonteremtésbe kezdhetnek. Most az a kérdés, hogy az elkövetkező években biztonságban, vagy káoszban fogunk élni. Azt tapasztalom, hogy polgártársaink biztonságban szeretnének élni, pártállástól függetlenül". Emlékeztetett: a kormány az elmúlt 15 évben nem elvett, hanem adott az embereknek, akiktől mégis elvett, az a multik, a bankok és azok a cégek, akik az embereken nyerészkednek. „Mi, fideszesek vagyunk az a közösség, egyedül, aki ma Magyarországon az emberekkel foglalkozik: melósok, alkalmazottak, fiatalok, akik mindig tettek a boldogulásukért, ők számíthatnak ránk."

„Vidéki vagyok, annak is születtem" – 30 éve ismerem Orbán Viktort, ő is vidéki gyerek, akinek helyén van a szíve. – A miniszterelnök nem csak a biztos, de egyedüli választás is, a magyar vidék utolsó esélye, húzta alá Lázár János. Mi nem a budapestiekkel, de nem is ellenük vagyunk: azokkal van a bajunk, hogy Budapest-ország legyünk, mert ott termelődik a magyar GDP jelentős része, ez azonban nem érdem, hanm maga a probléma. 

Ez a helyzet és ezt kell megváltoztatnunk. A tiszások Budapestnek és a fővárosnak fog forrásokat juttatni, ha ők lesznek kormányon, a vidéknek kuss lesz a neve. 

A miniszter szerint a következő hónapokban derül ki, hogy lesz-e magyar élelmiszeripar, erős agrárium, ami 10 millió magyar képest ellátni egészséges, minőségi élelmiszerekkel. Ez létfontosság Somogyban, létfontosság Magyarországon. Most a vidék jön, különben a vidéki fiatalok mennek el, őke nem erővel kell itthon tartani, hanem lehetőséggel, a következő évtized nagy feladata, az új agáriummal az új fiatalok is esélyt kapjanak, esélyt a jól fizető munkahelyekre, a családalapításra, a biztos otthon megteremtésére: Somogyban, falun. Mi a legerősebb fegyvre a vidéki magyaroknak? Úgy hívják, hogy Orbán Vikor. Velünk fideszesekkel a vidék győztes lesz - zárta zavait Lázár János a DPK-n. 

Miről volt szó Miskolcon? Gazdasági kérdéseket is felhozott Orbán Viktor

A Somogy vármegyei állomást megelőzően, némiképp talán váratlanul kardinális gazdasági kérdések is napirendre kerültek a miskolci DVTK Arénában. Orbán Viktor egy kérdésre fontos megjegyzéseket tett a járműgyártás, azon belül is a magyarországi ágazat helyzetéről. Kitért a győri Audi-gyár jövőjére is.

A miniszterelnök természetesen számos más témában is megnyilvánult. Ismertette a következő kormányzati ciklus programját:

  • egymilliós átlagfizetés,
  • 400 ezres minimálbér,
  • a 14. havi nyugdíj teljes kifizetése,
  • új agrárgazdaság,
  • teljes energiafüggetlenség
  • és a mesterséges intelligencia lehetőségeinek beépítése,

ezeket akarja elérni a kormányoldal. „Az a nagy terv, hogy a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok, és legyenek minél erősebbek” – foglalta össze a miniszterelnök.

Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy minden nagy ívű terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból, a „pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak”, meg kell őrizni a teljes foglalkoztatást és a családalapú társadalmat.

A Digitális Polgári Körök eddigi állomásai, ahol a miniszterelnök felszólalt:

  1. Budapest – 2025. szeptember 20.
  2. Győr – 2025. november 15.
  3. Nyíregyháza – 2025. november 29.
  4. Kecskemét – 2025. december 6.
  5. Mohács – 2025. december 13.
  6. Szeged – 2025. december 20.
  7. Miskolc – 2026. január 17.

 

