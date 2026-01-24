Ledobták az atomot, órákon belül megszólal Orbán Viktor – „Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog!"

Nemsokára beszédet mond Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen, a legújabb állomás Kaposvár, 11 órától várható a kormányfő felszólalása. Van téma most is bőven, történt ugyanis, hogy az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében eladósodást jelent.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

„Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében eladósodást jelent” – ismertette az EU-csúcs részleteit a kormányfő az uniós állam- és kormányfők ülése után pénteken Brüsszelben. Orbán Viktor közölte: az ukrán igény az, hogy az unió adjon a következő tíz évben 800 milliárd dollárt, és ezen túl még egy 700 milliárdos hadikiadásra is szükség lesz.

Mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt, hogy azt hitték eddig, az unió majd próbál esetleg kifarolni vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet

– fogalmazott a kormányfő.

Kiemelte: a parlamenti választásnak a legnagyobb tétje Magyarországon kívül Ukrajnában van. Hiszen az említett dokumentum leírja, hogy 2027-ben csatlakoznia kell Ukrajnának az Európai Unióhoz. Tehát nemcsak 800 milliárdról beszél, hanem beszél a csatlakozás időpontjáról is, és Magyarország ezt ellenzi – szögezte le.

„Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba” – jelentette ki Orbán Viktor, majd aláhúzta: azt gondolják az ukránok, hogy egyetlen módon lehet ezt a Magyarország nevű akadályt elhárítani, hogyha ukránbarát kormány lesz Magyarországon. Ezen dolgoznak – hívta fel a figyelmet.

Jön Lázár János – egy vonattal a kezében Pénteken este tette közzé Lázár János építési és közlekedési miniszterrel készült közös képét Orbán Viktor. A miniszterelnök egy radiátort tart a kezében, hasonlóan ahhoz a poszthoz, mint amit a rezsistop bejelentése előtt láthattunk tőle. Így az uniós csúcs és az orosz–ukrán háború mellett biztosan előkerül a januári rezsistop. Lázár kezében egy vonat van. Ismert, nemrég rendezték a MÁV-os dolgozók bérét, és küszöbön a Belgrád–Budapest gyorsvasút elindítása is. Ezért közlekedéssel kapcsolatos fejlesztésekről is hallhatunk majd Kaposváron.

„Mi nem akarjuk, hogy bejöjjenek az unióba, ellenezzük az ukránok tagságát. A Tisza meg a DK be akarja őket engedni, ezért tudomásul kell vennünk, hogy az ukránok aktív szereplői lesznek a magyar kampánynak, mert elemi érdekük fűződik hozzá, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Ettől nem vagyok boldog, nem valami szép dolog, még ha érthető is, de hát majd megküzdünk ezzel is” – jelentette ki Orbán Viktor, megerősítve ezzel a háborúellenes gyűlések jelentőségét.