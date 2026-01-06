Ezt senki nem gondolta volna Budapestről, Orbán Viktor most feketén-fehéren bebizonyította: a magyar főváros lakói jobban élnek, mint az olaszok, a franciák és a spanyolok

A fővárosi Fidesz délutáni rendezvényén Orbán Viktor bemutatta Budapest gazdasági sikereit: a főváros egy főre jutó GDP-je 2010 óta közel duplájára nőtt, az EU-átlagot is meghaladva. Kiemelte, hogy a Fidesz ereje Budapesten kulcsfontosságú az országos győzelemhez.

Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem a nemzet motorja is / Fotó: Polyák Attila

A budapesti Fidesz ma délután tartotta jelöltállító gyűlését, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem az egész magyar nemzet szíve, és a Fidesz ereje a fővárosban mindig kulcsfontosságú az országos győzelemhez.

Nincs sikeres kormányzás és parlamenti többség erős budapesti Fidesz nélkül

– fogalmazott.

Orbán Viktor részletesen beszélt a főváros gazdasági teljesítményéről. Elmondta, hogy Budapest egy főre jutó nominális GDP-je 2010-ben még 29 ezer dollár volt, 2024-re viszont 53 734 dollárra nőtt. Kiemelte:

ez az EU-átlag 102 százalékát jelenti, így a magyar főváros megelőzi Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot is.

A miniszterelnök szerint ez a kiemelkedő fejlődés természetes rend: a nemzet fővárosa mindig példát mutat. „Budapest példája azt mutatja, hogy a Fidesz-kormányzással még azok is jól járnak, akik nem a kormánypártra szavaznak” – tette hozzá.

A beszéd másik fontos eleme a főváros belső egyenlőtlenségeire irányította a figyelmet. Orbán Viktor kiemelte, hogy a budapestiek kétharmada a Nagykörúton kívül él, őket „elfelejtett budapestieknek” nevezte. Szerinte a jelenlegi városvezetés alig foglalkozik velük, míg a Fidesz számos körúton kívüli kerületben dolgozó polgármestere hosszú évek munkájával látványos fejlődést ért el. A kormányfő a főváros és a kerületek viszonyának újragondolását a választások utáni időszak egyik fontos feladatának nevezte.

Orbán Viktor: Budapest rendes vezetést érdemel

A miniszterelnök szerint Budapest nehéz terep, hiszen a város polgárai függetlenek, szabadok és önbizalommal teliek, ezért különösen nehéz bizalmat nyerni és megtartani. Ugyanakkor kiemelte, hogy a Fidesz kétszer is megnyerte a főpolgármester-választást, valamint számos kerületi polgármesteri küzdelmet, bizonyítva, hogy a párt képes a fővárosban is győzni.