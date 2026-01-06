Deviza
EUR/HUF384,62 +0,12% USD/HUF329,06 +0,36% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF91,37 +0,2% RON/HUF75,56 +0,1% CZK/HUF15,91 +0,22% EUR/HUF384,62 +0,12% USD/HUF329,06 +0,36% GBP/HUF444,05 +0,09% CHF/HUF413,39 -0,12% PLN/HUF91,37 +0,2% RON/HUF75,56 +0,1% CZK/HUF15,91 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,35% OTP36 970 +2,41% RICHTER10 230 +3,33% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +1% WABERERS5 420 -1,09% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 551,05 +0,77% BUX116 425,94 +2,87% MTELEKOM1 818 +0,44% MOL3 150 +5,35% OTP36 970 +2,41% RICHTER10 230 +3,33% OPUS552 +0,36% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS152 +1% WABERERS5 420 -1,09% BUMIX10 203,58 +1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 551,05 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
GDP
Budapest
Orbán Viktor
Fidesz

Ezt senki nem gondolta volna Budapestről, Orbán Viktor most feketén-fehéren bebizonyította: a magyar főváros lakói jobban élnek, mint az olaszok, a franciák és a spanyolok

A miniszterelnök kitért a körúton kívüli kerületek fejlesztésére is, ahol a párt hosszú évek óta látványos eredményeket ért el. Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem a nemzet motorja is, ahol a Fidesz-kormányzás minden polgárnak előnyt hozna.
VG
2026.01.06, 20:09
Frissítve: 2026.01.06, 20:16

A fővárosi Fidesz délutáni rendezvényén Orbán Viktor bemutatta Budapest gazdasági sikereit: a főváros egy főre jutó GDP-je 2010 óta közel duplájára nőtt, az EU-átlagot is meghaladva. Kiemelte, hogy a Fidesz ereje Budapesten kulcsfontosságú az országos győzelemhez.

0F3A6158 orbán viktor budapesti békecsúcs
Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem a nemzet motorja is / Fotó: Polyák Attila

A budapesti Fidesz ma délután tartotta jelöltállító gyűlését, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. A kormányfő beszédében hangsúlyozta: Budapest nemcsak a főváros, hanem az egész magyar nemzet szíve, és a Fidesz ereje a fővárosban mindig kulcsfontosságú az országos győzelemhez.

Nincs sikeres kormányzás és parlamenti többség erős budapesti Fidesz nélkül

– fogalmazott.

Orbán Viktor részletesen beszélt a főváros gazdasági teljesítményéről. Elmondta, hogy Budapest egy főre jutó nominális GDP-je 2010-ben még 29 ezer dollár volt, 2024-re viszont 53 734 dollárra nőtt. Kiemelte:

ez az EU-átlag 102 százalékát jelenti, így a magyar főváros megelőzi Franciaországot, Olaszországot és Spanyolországot is. 

A miniszterelnök szerint ez a kiemelkedő fejlődés természetes rend: a nemzet fővárosa mindig példát mutat. „Budapest példája azt mutatja, hogy a Fidesz-kormányzással még azok is jól járnak, akik nem a kormánypártra szavaznak” – tette hozzá.

A beszéd másik fontos eleme a főváros belső egyenlőtlenségeire irányította a figyelmet. Orbán Viktor kiemelte, hogy a budapestiek kétharmada a Nagykörúton kívül él, őket „elfelejtett budapestieknek” nevezte. Szerinte a jelenlegi városvezetés alig foglalkozik velük, míg a Fidesz számos körúton kívüli kerületben dolgozó polgármestere hosszú évek munkájával látványos fejlődést ért el. A kormányfő a főváros és a kerületek viszonyának újragondolását a választások utáni időszak egyik fontos feladatának nevezte.

Orbán Viktor: Budapest rendes vezetést érdemel

A miniszterelnök szerint Budapest nehéz terep, hiszen a város polgárai függetlenek, szabadok és önbizalommal teliek, ezért különösen nehéz bizalmat nyerni és megtartani. Ugyanakkor kiemelte, hogy a Fidesz kétszer is megnyerte a főpolgármester-választást, valamint számos kerületi polgármesteri küzdelmet, bizonyítva, hogy a párt képes a fővárosban is győzni.

A miniszterelnök a Fidesz jelöltjeit a fővárosi egyéni választókerületekben is bemutatta, hangsúlyozva, hogy a párt a Nagykörúton kívüli kerületekben is erős jelenléttel rendelkezik. A jelöltlista szerint a Fidesz olyan helyi vezetőket indít, akik hosszú évek alatt bizonyították rátermettségüket a városrészek fejlődésében. A cél, hogy a következő ciklusban a fővárosi képviselet erősödjön, és a fejlesztések minden budapestire kiterjedjenek.

Orbán Viktor zárásként megerősítette, hogy Budapest sikere a nemzet sikere is. A Fidesz fővárosi erejére építve a kormány tovább folytatja a város és a kerületek fejlesztését, biztosítva, hogy a gazdasági növekedés és az életszínvonal emelkedése minden budapestihez eljusson.

Budapesti békecsúcs: Orbán Viktor személyesen tisztázta Putyinnal és Trumppal a helyzetet – "Fel kell tenni a kérdést, ez jó-e Magyarországnak?"

Putyin látogatásának továbbra sincsen jogi akadálya. A miniszterelnök világosan beszélt az amerikai és az orosz elnök érkezéséről és a budapesti békecsúcs megrendezéséről.

 

Országszerte

Országszerte
1085 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu