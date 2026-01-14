Deviza
Orbán Viktor elárulta a kormányülés témáit: lesz hideg-meleg, és amire Varga Mihály is felfigyel

A tűzifakeret bővítése, a rendkívüli hideg és havazás kezelése, az infláció csökkenésének okai, valamint az Európai Unióval kapcsolatos kérdések is napirendre kerülnek a szerdai kormányülésen. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ennek ellenére aránylag egyszerű kormányülésnek ígérkezik a szerdai.
Németh Anita
2026.01.14, 12:38
Frissítve: 2026.01.14, 13:00

Orbán Viktor a kormányülésre érkezvén rövid facebookos videóban számolt be arról, hogy mik lesznek a megbeszélés napirendi pontjai.

0F3A6158 orbán viktor budapesti békecsúcs
Orbán Viktor elárulta a kormányülés fő témáit: tűzifa, időjárás, infláció és uniós ügyek / Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök elsőként említette, hogy elfogyott a tűzifára fordítható keret. A kormány ezért egy ideiglenes döntéssel kedden elrendelte a további források biztosítását. 

Pintér Sándor belügyminiszter utasítást kapott arra, hogy minden rászoruló a lehető leggyorsabban kapjon tűzifát.

Ezt kell egy hivatalos döntéssel megerősíteni.

Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint az operatív törzs vezetőjeként Pintér Sándor beszámolnak a hideg és a havazás miatti közúti állapotokról. 

Bóka János miniszter az Európai Unióval kapcsolatos ügyekről fog számot adni a kormánynak. 

A gazdaság állapotáról Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számol be, majd áttanulmányozzák, hogy minek köszönhető az infláció csökkenése. 

„Aránylag egyszerű szerdának ígérkezik” – zárta felsorolását Orbán Viktor.

 

„Itt már nem az a kérdés, hogy lazít-e az MNB, hanem hogy mikor vágnak kamatot Varga Mihályék”

Egyszerre szolgáltatott negatív és pozitív meglepetést a decemberi inflációs adat, míg a szolgáltatásoknál szokatlanul, utoljára 2022 végén voltak hasonlóan nagy átárazások, addig az élelmiszer-infláció lényegében megállt – írta friss adatokra hivatkozva a Világgazdaság. 

Decemberben a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 3,3 százalékkal, míg novemberhez viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Ezzel immár második hónapja tartózkodik az infláció a jegybank 4 százalékos tartományában, igaz, az egész éves adatról ugyanez nem mondható el. Tavaly összességében 4,4 százalékos volt a pénzromlás átlagos üteme, szemben a 2024-es 3,7 százalékkal.

Több olyan tényező van, amely az infláció csökkenésének irányába hat hosszú távon. Ezek közül a legfontosabb a forint tavaly tapasztalt erősödése, ami az elemző szerint rámutat arra is, hogy a jegybank érdemben tudja csökkenteni az inflációt, ha ennek megfelelő monetáris politikát folytat, és tudja erősíteni a forintot, a gyengülése pedig messze nem törvényszerűség. Emellett fontos tényező az árrésstop, illetve ehhez kapcsolódóan a kormányzat megállapodásai az egyes szolgáltató ágazatokkal a tavalyi áremelés elhagyásáról. 

Az elemzők abban egyetértenek, hogy a következő hónapokban hozzá fog nyúlni az alapkamathoz a Magyar Nemzeti Bank.

