Deviza
otthonteremtés
otthontámogatás
lakhatás
Otthon Start Program
közszolgálati jogviszony

Nagy változások jönnek az otthontámogatásoknál – sokan örülhetnek majd

Tovább folytatja lakhatási körülményeket javító programját a kormány. Január elsejétől bővítették a közszolgálati otthontámogatási programban a jogosultak körét.
VG
2026.01.23, 10:47
Frissítve: 2026.01.23, 11:28

Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatásban részesülők köre, és meghosszabbítják a bejelentési határidőt is, ami azoknak adhat pluszidőt, akik lakáshitelük törlesztésére kívánják fordítani az akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást. A változások miatt a bejelentési határidőt is újranyitják – hívta fel a figyelmet a Biztos Döntés.

LUS_IMG_4406 otthontámogatás
Tovább bővül a közszolgálati otthontámogatára jogosultak köre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A lap emlékeztetett, hogy a kormány Facebook-videóban jelentette be az újdonságokat. Hidvéghi Balázs tájékoztatása szerint a jogszabályváltozás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenik majd.

A legfontosabb változások az alábbiak:

  1. A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az otthontámogatást. Ez azért fontos, mert az eddigi szabályozás szerint a támogatás nem fordítható egyéb hitelkonstrukciók törlesztésére, így babaváró, személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel és munkáltatói kölcsön sem fizethető belőle, akkor sem, ha ezeket egyébként lakásvásárlásra fordították. Az utóbbi a jövőben kivétel lehet majd, de csak akkor, ha a hitelösszegből egy magyarországi lakóingatlant vásároltak meg.
  2. Még többeket érinthet, hogy a 2026. január 1. előtt aláírt lakáshitel-szerződéseknél a bejelentési lehetőséget újranyitják, és 2026. február 15-ig lesz mód a bejelentésre. Ez jó lehetőség azoknak, akik a jelenlegi szabály szerint is jogosultak a támogatásra, ám lemaradtak róla, valamint azoknak is eddig kell bejelenteniük az igényüket, akik a módosításoknak köszönhetően jogosulttá váltak rá.
  3. Az évi nettó egymillió forintos támogatásra jogosultak lesznek már az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is.

 

Mit kell tudni a közszolgálati dolgozók otthontámogatásáról?

A közszolgálati otthontámogatás egy akár egymillió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás, amely meglévő lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére, illetve új lakáshitelhez önerőként használható fel.

Fő szabály szerint a támogatásra jogosultak:

  • Valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, például a minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok alkalmazottai.
  • A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottjai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is.
  • Mind az állami, mind az egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói jogosultak, akik felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.

A támogatás megilleti a részmunkaidős foglalkoztatottakat is, az éves keretösszeg arányos részében. Szintén jogosultak lesznek azok is, akiknek már lejárt ugyan a próbaidejük, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Vannak azonban, akik nem jogosultak a közszolgálati otthontámogatásra. Ilyen például a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok. Nem vehetik igénybe az önkéntes tartalékos katonák sem erre a jogviszonyukra hivatkozva. Nem jogosultak azok, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében látnak el tevékenységet, és azok sem, akik az Szja tv. szerinti lakhatási támogatásban részesülnek. Próbaidőn lévő foglalkoztatott sem jogosult a támogatásra.

A közszolgálati dolgozók otthontámogatása és az Otthon Start program fix 3 százalékos lakáshitele tetszőlegesen kombinálható, egyszerre is igénybe vehető.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
