Évi akár 2 millió forint lakhatási támogatást ad az állam – itt vannak a részletek
Új, széles körű otthonteremtési forma elérhető itthon a közszolgálatban dolgozóknak.
A Világgazdaság korábban már megírta, hogy az alanyi jogon járó otthontámogatási program éves szinten akár egymillió forintos lakhatási segítséget is biztosít.
A támogatást igényelhetik
- a rendvédelemben,
- az oktatásban dolgozók,
- a közfoglalkoztatottak,
- a nevelőszülők,
- a szociális ellátóágazatban dolgozók,
- az egyházi dolgozók,
- a háziorvosok és a fogorvosok egy köre.
Az otthontámogatás magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez felhasznált hiteltörlesztéshez vagy szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – lenne felhasználható.
A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvédtisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást.
A program kiegészíti a CSOK Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.
A minisztérium közlése szerint
ha mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.
Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.
A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.
Mire és mikortól lehet igényelni a támogatást?
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve új lakáshitel esetén az önerőhöz és a törlesztéshez is felhasználható
Az érintett munkáltatóknak 2025. december 20-ig tájékoztatniuk kellett minden munkavállalójukat a lehetőségről.
A jogosultság ellenőrizhető az államkincstár munkáltatói nyilvántartásában (a munkáltató neve vagy adószáma alapján). Fontos, hogy nem minden munkavállaló jogosult automatikusan, ezért javasolt a jogosultságot a munkáltatóval egyeztetni.
A január 1. előtt kötött lakáshitel esetén az igényt legkésőbb 2026. január 20-ig kell benyújtani, a január 1-jén vagy azt követően kötött lakáshitel esetén az igény folyamatosan bejelenthető.
A 2026. január 20-ig benyújtott igények esetén a támogatás egy összegben kerül kifizetésre.
A kérelmet a munkáltatónál kell benyújtani, a kormány honlapján elérhető formanyomtatványon.
A folyósításhoz szükséges igénybejelentést a munkáltató nyújtja be elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz. Támogatást csak regisztrált munkáltató esetén lehet igénybe venni.
Fontos munkajogi szabályok
Részmunkaidő esetén a támogatás főszabály szerint arányosan jár. Teljes összeg igényelhető, ha a munkavállalónak több részmunkaidős jogviszonya együtt teljes munkaidőt ad ki.
A 30 napot meghaladó távollét tartós távollétnek minősül, de nem zárja ki a jogosultságot.
Próbaidő alatt a támogatás nem igényelhető. A munkavállalónak nyilatkoznia kell a lakhatási célról és a jogszabályi feltételek fennállásáról.