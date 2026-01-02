Évi akár 2 millió forint lakhatási támogatást ad az állam – itt vannak a részletek

Új, széles körű otthonteremtési forma elérhető itthon a közszolgálatban dolgozóknak.

Otthontámogatás: nagy segítség jön a közszolgálatban dolgozóknak / Fotó: Shutterstock

A Világgazdaság korábban már megírta, hogy az alanyi jogon járó otthontámogatási program éves szinten akár egymillió forintos lakhatási segítséget is biztosít.

A támogatást igényelhetik

a rendvédelemben,

az oktatásban dolgozók,

a közfoglalkoztatottak,

a nevelőszülők,

a szociális ellátóágazatban dolgozók,

az egyházi dolgozók,

a háziorvosok és a fogorvosok egy köre.

Az otthontámogatás magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez felhasznált hiteltörlesztéshez vagy szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – lenne felhasználható.

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvédtisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást.

A program kiegészíti a CSOK Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

A minisztérium közlése szerint

ha mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.

Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.

Mire és mikortól lehet igényelni a támogatást?

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve új lakáshitel esetén az önerőhöz és a törlesztéshez is felhasználható

Az érintett munkáltatóknak 2025. december 20-ig tájékoztatniuk kellett minden munkavállalójukat a lehetőségről.

A jogosultság ellenőrizhető az államkincstár munkáltatói nyilvántartásában (a munkáltató neve vagy adószáma alapján). Fontos, hogy nem minden munkavállaló jogosult automatikusan, ezért javasolt a jogosultságot a munkáltatóval egyeztetni.