Deviza
EUR/HUF383,44 -0,19% USD/HUF327,23 +0,1% GBP/HUF440,14 -0,09% CHF/HUF412,54 -0,04% PLN/HUF91,02 -0,11% RON/HUF75,35 -0,02% CZK/HUF15,86 -0,14% EUR/HUF383,44 -0,19% USD/HUF327,23 +0,1% GBP/HUF440,14 -0,09% CHF/HUF412,54 -0,04% PLN/HUF91,02 -0,11% RON/HUF75,35 -0,02% CZK/HUF15,86 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
támogatás
honvédelmi minisztérium
lakhatási támogatás

Évi akár 2 millió forint lakhatási támogatást ad az állam – itt vannak a részletek

Az új támogatás a meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve új lakáshitel esetén az önerőhöz és a törlesztéshez is felhasználható a közszolgálatban dolgozóknak. Az új otthontámogatást egy esetben nem lehet igényelni.
VG
2026.01.02, 14:32

Új, széles körű otthonteremtési forma elérhető itthon a közszolgálatban dolgozóknak. 

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérlet Otthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
Otthontámogatás: nagy segítség jön a közszolgálatban dolgozóknak / Fotó: Shutterstock

A Világgazdaság korábban már megírta, hogy az alanyi jogon járó otthontámogatási program éves szinten akár egymillió forintos lakhatási segítséget is biztosít. 

A támogatást igényelhetik

  • a rendvédelemben,
  • az oktatásban dolgozók,
  • a közfoglalkoztatottak,
  • a nevelőszülők,
  • a szociális ellátóágazatban dolgozók,
  • az egyházi dolgozók,
  • a háziorvosok és a fogorvosok egy köre.

Az otthontámogatás magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez felhasznált hiteltörlesztéshez vagy szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – lenne felhasználható.

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvédtisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást.

A program kiegészíti a CSOK Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

A minisztérium közlése szerint 

ha mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó kétmillió forintra emelkedhet.

Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1-je után megkötött hitelszerződések esetén hiteltörlesztési és önerő célra is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.

Mire és mikortól lehet igényelni a támogatást?

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a meglévő lakáshitel törlesztésére, illetve új lakáshitel esetén az önerőhöz és a törlesztéshez is felhasználható

Az érintett munkáltatóknak 2025. december 20-ig tájékoztatniuk kellett minden munkavállalójukat a lehetőségről.

A jogosultság ellenőrizhető az államkincstár munkáltatói nyilvántartásában (a munkáltató neve vagy adószáma alapján). Fontos, hogy nem minden munkavállaló jogosult automatikusan, ezért javasolt a jogosultságot a munkáltatóval egyeztetni.

A január 1. előtt kötött lakáshitel esetén az igényt legkésőbb 2026. január 20-ig kell benyújtani, a január 1-jén vagy azt követően kötött lakáshitel esetén az igény folyamatosan bejelenthető.

A 2026. január 20-ig benyújtott igények esetén a támogatás egy összegben kerül kifizetésre.

A kérelmet a munkáltatónál kell benyújtani, a kormány honlapján elérhető formanyomtatványon.

A folyósításhoz szükséges igénybejelentést a munkáltató nyújtja be elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz. Támogatást csak regisztrált munkáltató esetén lehet igénybe venni.

Fontos munkajogi szabályok

Részmunkaidő esetén a támogatás főszabály szerint arányosan jár. Teljes összeg igényelhető, ha a munkavállalónak több részmunkaidős jogviszonya együtt teljes munkaidőt ad ki.

A 30 napot meghaladó távollét tartós távollétnek minősül, de nem zárja ki a jogosultságot.

Próbaidő alatt a támogatás nem igényelhető. A munkavállalónak nyilatkoznia kell a lakhatási célról és a jogszabályi feltételek fennállásáról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu